Президент розгубився, – Гонтарева про слова Зеленського щодо долара по 30 грн

Екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарєва розкритикувала ідею президента Володимира Зеленського про штучну девальвацію гривні до 30 грн за долар.

У коментарі НВ вона пригадала українському лідеру слова, сказані напередодні виборів.

"Ось читаю і думаю, що цей Зе президент вже розгубився. В минулому році на дебатах на Олімпійському стадіоні він кричав Порошенко – "Чому ваша Гонтарева обвалила курс". І тепер він вимагає девальвувати гривню до 30, оскільки такий курс записаний в бюджет. Може просто бюджет переписати... Ми з такими труднощами добилися фінансової стабільності, перейшли на плаваючий курс і вже 5 років живемо зі стабільним ринковим курсом і тут такий демарш президента", – заявила Гонтарєва.

Раніше Гонтарева закликала МВФ забрати транш у України і пояснила, чому це потрібно зробити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що поважає незалежність Національного банку, але при цьому курс долара повинен бути близько 30 грн/$, а через дешеву валюту банкрутують підприємства-експортери.

Ідею штучно обвалювати гривню вже розкритикували і економісти, і колишні чиновники.

Якщо завдання президента Володимира Зеленського виконають і курс долара підвищать до 30 грн/$, інфляція прискориться на 2,2% подорожчає комуналка, бензин і газ.