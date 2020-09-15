Президент Австрії під час зустрічі із Зеленським заступився за "Північний потік-2"

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен уважає, що скандал довкола отруєння російського опозиціонера Олексія Навального не має вплинути на будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Така заява пролунала під час брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Ван дер Беллен назвав "Північний потік-2" комерційним проєктом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Замах на Навального не може пройти без коментарів. Я особисто не бачу зв'язку між "Північним потоком-2" і випадком із Навальним. "Північний потік-2" – це питання абсолютно комерційне... Я думаю, що такий тип економічно-політичних питань розв'язується в Європі, а не у Вашингтоні", – сказав австрійський президент.

Також він додав, що Австрія підтримувала санкції проти Росії через анексію Криму, однак зараз ситуація є заплутаною.

"Ми знаємо, що на нього (Навального. – Ред.) було скоєно замах. Але, хто саме це зробив, нам невідомо", – резюмував Ван дер Беллен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію навколо Олексія Навального. При цьому багато німецьких політиків закликало канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

У п'ятницю, 11 вересня, в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо ПП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України.