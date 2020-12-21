Заробляв по 4,4 млн грн на місяць: претендент на крісло міністра енергетики Вітренко вперше показав декларацію

Колишній топменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко, який претендує на крісло міністра енергетики, заробляв у національній компанії 4,4 млн гривень на місяць.

Зокрема, 2019 року Вітренко отримав 53,3 млн гривень зарплати в НАК "Нафтогаз України". Ще 2,2 млн гривень він отримав як гонорар від "Укрнафти". Про це свідчить інформація, опублікована в Єдиному реєстрі декларацій.

Претендент на крісло міністра енергетики володіє двома квартирами в Києві: 124 кв. м і 69,8 кв. м. Ще дві квартири в столиці (58,5 кв. м і 99,4 кв. м) має його дружина – Ірина Шафранова-Вітренко.

Дружині також належать два авто: Volkswagen Golf Plus (2008) і Range Rover Evoque (2014).

Крім того, Вітренко вказав, що має 100% акцій ТОВ "Ейвайей Сек'юрітіз" на 7,1 млн гривень.

17 грудня Верховна Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики. Профільний комітет також відхилив його кандидатуру. Однак за Вітренка можуть проголосувати на посаді заступника, у такий спосіб, за відсутності міністра він зможе виконувати його обов'язки.

Раніше Вітренко заявив, що отримає державні облігації на 4 млн доларів заради усунення конфлікту інтересів під час його призначення міністром. Так, він не тільки отримає величезну премію, але ще й заробить відсотки на ній.

Співрозмовники OBOZREVATEL у Кабміні повідомляли, что колишній топменеджер "Нафтогазу" напередодні голосування отримав премію на свій рахунок в Ощадбанку – 7,290 млн доларів "чистими" (без урахування податків) – це близько 170 млн грн.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL від співрозмовників у фракції "Слуга народу", інформація про те, що колишній менеджер "Нафтогазу", який судиться з ексроботодавцем за премію, може посісти крісло міністра енергетики, викликала бурхливу реакцію. Частина енергетичних компаній, а разом із ними і наближені нардепи не підтримували кандидатуру Вітренка.

"Слуга народу" 15 грудня провела засідання, на якому був присутній президент Володимир Зеленський. Зокрема, нардепи заслухали кандидатів на посади в Кабінеті міністрів, серед яких був і Вітренко.

На брифінгу після засідання глава партії Олександр Корнієнко розповів, що остаточні рішення щодо кандидатів "слуги народу" за підсумками засідання не ухвалили.

OBOZREVATEL публікував повний текст заяви Вітренка в Печерський суд із вимогою про виплату премії.