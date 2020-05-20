Премії медикам за COVID-19 повністю перераховані, питання закрите – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання щодо премії медикам, які борються з COVID-19, повністю закрите. У 15-ти областях за березень кошти виплатили сповна.

Про це він заявив на пресконференції з нагоди річниці свого президентства. За його словами, уряд дотримав обіцянки й перерахував кошти в області.

"Ми забезпечили медиків грошовими преміями за березень. Як я і обіцяв, у всіх областях медикам виплатили кошти. У 15-ти областях повністю виплачено суми в тих межах, про які я доповідав і обіцяв. Усі медичні працівники, які боролися з COVID-19, отримали грошові надбавки. Усі ці кошти були повністю перераховані з бюджету, який сьогодні спрямований на підтримку медичної галузі. Це питання закрито", – сказав президент.

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Він підсумував, що вже найближчим часом держава перерахує кошти на виплату премій медичним працівникам і за квітень.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 травня заявив, що медикам перерахували премії за березень, введені за посилену боротьбу з пандемією коронавірусу.

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