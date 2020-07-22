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Прем'єр Росії сказав, що завадило економіці здійснити ривок

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
2,6 т.
Прем'єр Росії сказав, що завадило економіці здійснити ривок

Мішустін пояснив, чому економіка Росії не здійнила ривок.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що пандемія коронавірусу і ціни на нафту завадили економіці зробити ривок.

Про це він сказав виступаючи зі звітом у Держдумі, передає ТАСС. За його словами, загальний обсяг Фонду національного добробуту РФ на початок 2020 року становив майже 8 трлн рублів.

"Рівень державного боргу склав 12,3% ВВП, а обсяг золотовалютних резервів збільшився до $554 млрд", – констатував він.

Мішустін заявив, що все це створювало хороші передумови для ривка. "Однак на початку року ми зіткнулися з потужним викликом – новою коронавірусною інфекцією", – вказав російський прем'єр.

На його погляд, ситуація ускладнилася і обвальним зниженням цін на нафту. "Поєднання таких факторів істотно ускладнювало обстановку і вимагало екстрених і масштабних заходів", – зазначив глава російського Кабміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доходи Росії від продажу нафти у травні 2020 року через нафтову війну впали у 2,7 рази в порівнянні з травнем минулого року – до $3,6 млрд.

Росія відмовилася від планів до 2030 року потрапити в першу п'ятірку найсильніших економік світу. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков пояснив це тим, що цілі повинні бути реалістичними.

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