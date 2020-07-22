Прем'єр Росії сказав, що завадило економіці здійснити ривок

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що пандемія коронавірусу і ціни на нафту завадили економіці зробити ривок.

Про це він сказав виступаючи зі звітом у Держдумі, передає ТАСС. За його словами, загальний обсяг Фонду національного добробуту РФ на початок 2020 року становив майже 8 трлн рублів.

"Рівень державного боргу склав 12,3% ВВП, а обсяг золотовалютних резервів збільшився до $554 млрд", – констатував він.

Мішустін заявив, що все це створювало хороші передумови для ривка. "Однак на початку року ми зіткнулися з потужним викликом – новою коронавірусною інфекцією", – вказав російський прем'єр.

На його погляд, ситуація ускладнилася і обвальним зниженням цін на нафту. "Поєднання таких факторів істотно ускладнювало обстановку і вимагало екстрених і масштабних заходів", – зазначив глава російського Кабміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доходи Росії від продажу нафти у травні 2020 року через нафтову війну впали у 2,7 рази в порівнянні з травнем минулого року – до $3,6 млрд.

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