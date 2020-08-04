Прем'єр Польщі заявив, що Росія придбала потужну зброю коштом ЄС

Газопровід в обхід України "Північний потік-2" – це спосіб платити європейськими грошима за російську зброю.

Про це заявив під час дискусії в Атлантичній раді прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає ТАСС.

"Я не можу сказати, що у нас в Польщі є гостра антиросійська риторика. Проте є речі, які нам не подобаються. Наприклад, "Північний потік-2", – сказав він, додавши, що, на його думку, це "плата європейськими грошима за зброю".

Як стверджує Моравецький, якщо Росія викреслить Україну з постачальників газу Західній Європі, то зможе надавати ще більший вплив на неї. "Тому "Північний потік" і "Північний потік-2" так небезпечні для нашого регіону. Тому ми критикуємо за них Німеччину", – вказав глава польського уряду.

США і никзка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Основною є позиція США, санкції яких вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня Данія, яка раніше жорстко виступала проти російського газопроводу, дала добро використовувати трубоукладальні судна з якорями і без них для завершення будівництва.

4 серпня стало відомо, що на рішення так і не була подана апеляція. Таким чином Данія остаточно дала згоду на подальше будівництво газопроводу.