Прем'єр-міністре, терміново ідіть у відставку – врятуйте економіку!

Пане Гончарук. Це Вам не на самокаті кататися.

Я, Михайло Бродський, депутат III скликання, ексголова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва, колишній керівник Держкомпідприємництва, закликаю вас добровільно піти у відставку.

Останньою краплею стало оголошення вами внутрішнього дефолту: ви заборонили частину бюджетних витрат до кінця року.

По-перше, ці ваші дії підпадають під статтю 190 Кримінального кодексу України (є порушенням Бюджетного кодексу).

По-друге, фактичний внутрішній дефолт виявився прямим результатом вашої чотиримісячної політики: за цей період недоїмка держбюджету досягла рекордних показників, що є наслідком політики "нічого не змінювати". Гучно проголошені урядом реформи, наприклад, так звана діджиталізація – не що інше, як хайп, бутафорія змін і корупція.

За цими декораціями можна побачити продовження згубної політики на збільшення наддорогих запозичень: ви так захопилися побудовою піраміди ОВДП, що обвалили курс на 15%-20%.

Ви всіляко підтримали тіньову частину економіки, багато зробивши для того, щоб підприємці зменшили кількість сплачуваних податків і знизили кількість оформлених на роботу працівників.

З вами прийшли "прозорі" менеджери на митницю, і служба недовиконала план на рекордні кілька мільярдів гривень.

Через ревальвацію гривні багато підприємців готові оголосити про банкрутство, відбуваються масові скорочення. Вам швидше за все не відомо, але чесний, легальний бізнес часто працює з рентабельністю відсотків у 10, тому 15-відсоткова дефляція вивела їх у зону збитковості.

Поговоріть, наприклад, з аграріями, наскільки для них знецінився експорт і подорожчав імпорт. Бізнес виживає, а ваші колеги, зодчі всього цього бардака, малюють собі зарплати у 300-500 тис. грн. Ви вважаєте, що це нормально?

Я ось теж вважаю ненормальним, що "ліфтери" і "куховарки" прийшли до влади і гроблять країну, її економіку і наше майбутнє. Скажу більше: я багато бачив, але ніколи не думав, що "куховарка" може стати першим міністром країни.

Пане Гончарук! У вас же набагато більше даних про ситуацію в економіці, ви повинні розуміти, наскільки згубно позначається кожен день перебування при владі очолюваного вами Кабінету. Тому прошу: негайно йдіть. Добровільно... По-європейськи!

P. S. Також прошу депутатів відволіктися від дерибану землі і звернути увагу на ситуацію в економіці.

P. P. S. Найближчим часом розповім про елітарну корупцію в уряді. Не можу вже терпіти.

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