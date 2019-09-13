"Чудові відносини": Зеленський розповів про співпрацю із США

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України чудові відносини зі Сполученими Штатам.

Такого висновку голова держави дійшов після того, як Вашингтон розблокував військову і фінансову допомогу для Києва, свідчить його заява на конференції YES (Ялтинська європейська стратегія).

"Тепер замість заблокованих 250 млн доларів – у нас буде 140 млн і 250 млн", – наголосив Зеленський

"Тому я дійсно думаю, що ми йдемо у правильному напрямку і у нас зараз правильні відносини зі стратегічним партнером Сполученими Штатами. Я вдячний їм за допомогу", – резюмував президент.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проєкт військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні.

З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння. Проєкт спрямований на надання Україні ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет.

У Палаті представників Конгресу розглядалася своя версія проєкту оборонного бюджету, яка передбачає виділення Україні $250 млн військової допомоги.

До цього економічний радник посольства США у Києві Джон Шютте повідомив, що у 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектору, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за допомогу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як у межах затвердженого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

12 вересня Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила розблокувати виділення військової допомоги Україні. Таке рішення було ухвалене за кілька годин до обговорення поправки до закону про витрати на оборону.

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