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Представника Зеленського спіймали на брехні про тарифи на газ: відеофакт

27.4тЧитати матеріал російською

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус після другого туру виборів заявляв про те, що можна знизити ціну на газ для населення на 11% вже з 1 травня.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур. Вона оприлюднила фрагмент відео інтерв'ю з членом команди Володимира Зеленського.

"З 1 травня ціни на газ можна знизити на 11% - говорив Андрій Герус після другого туру виборів. Малося на увазі з 1 травня 2019 року. "Це питання не по суті, а питання по формі", - пояснював мені пан Герус. Про жарти нічого не говорив", – сказано в повідомленні.

На ролику чутно, як Герус дійсно говорить про реальну можливість знизити тариф на газ для населення.

Андрій Герус

Андрій Герус

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"З 1 травня реально знизити ціну газу на 11%. І я якраз рекомендую, щоб була ініціатива від Зеленського навіть поки не пройшов процес інавгурації, щоб він закликав це зробити. Тому що там є певні технічні труднощі, певні дискусії між "Нафтогазом" і Кабміном, якась не така постанова не так виписано, не можуть реалізувати... тобто це не питання по суті, а питання по формі. Це можна вже зробити з 1 травня щодо ціни газу..." – сказав Герус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герус заявив, що Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів для українців і назвав всі подібні заяви просто жартами.

"Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів, хоча він розуміє, що це є проблемою. Якщо послухати, що саме говорив президент в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобування газу, інвестування, зупинки імпорту газу і розвитку експорту. Тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а, може, і більше ", – повідомив чиновник.

Після широкого резонансу в ЗМІ йому все ж довелося вибачитися за свої слова.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особи
Андрій ГерусВолодимир Зеленський
Теги
тарифигазвидео
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Тимошенко Евгений
Тимошенко Евгений
... ганьба свистунам!
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Такий самий 3,14здабол як і його хазяїн зеленський. Сумно, що 73% - лохі зерошнікі.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
73% все-одно за ЗЕ, брешуть чи ні. Загіпнотизовані.
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