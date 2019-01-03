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Правила нарахування субсидій кардинально змінили: як працюватиме нова система

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В Україні з 1 січня почала діяти нова система нарахування субсидій. Тепер майже половина фінансування, яке виділяється на соціальні виплати за послуги ЖКГ, піде не підприємствам, а самим українцям як нагорода за економію.

Уряд очікує, що за рік українці завдяки монетизації субсидій зможуть заробити до 5-6 тисяч гривень, повідомляє NewsOne.

Українці зможуть отримати "живі" гроші, якщо витратять за увесь опалювальний сезон менше субсидії, ніж їм виділила держава. Водночас зекономлені субсидії не вдасться отримати готівкою – їх перерахують на нові особисті рахунки в "Ощадбанку".

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Із відповідних рахунків будуть списуватися кошти на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію і воду. Банк самостійно переводитиме бюджетні гроші постачальникам комунальних послуг, а користувачам будуть приходити СМС із інформацією про те, скільки їм ще залишилося доплатити за комуналку.

Наприклад, розмір виділеної субсидії становить 1 тисячу гривень, а платіжка за послуги ЖКГ прийшла на 2,5 тисячі гривень. У такому випадку "Ощадбанк" перераховує гроші постачальникам послуг і сповіщає користувача про необхідну доплату в 1,5 тисячі гривень.

Якщо ж залишок був заощаджений, то прийде повідомлення на телефон, коли з'явиться можливість його забрати. За розрахунками Міністерства соціальної політики, це повинно відбуватися приблизно 1 червня.

Правила нарахування субсидій кардинально змінили: як працюватиме нова система

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме в три етапи.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Тарифи ЖКГ і субсидіїМонетизація субсидій
Місце
Україна
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Бутько Николай
Бутько Николай
Дибилизм, теперь субсидианты смогут оплачивать услуги только через ощад банк, у которого банкинг платный, или стой в очереди и все равно заплати комиссию.
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