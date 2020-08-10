В Україні підвищили пенсії: стало відомо, хто не отримає надбавки

В Україні з 1 липня підвищили пенсії у зв'язку з ростом прожиткового мінімуму. Але пенсіонери, які працюють не отримають надбавку.

Як повідомив радник міністра соцполітики Микола Шамбір в ефірі "Україна 24", зростання пенсій не зачепило тих пенсіонерів, які офіційно працевлаштовані.

За його словами, індексація проводиться всім на загальних умовах, незалежно від того, чи працює людина. Єдине, що пенсіонери, які працюють, не отримують підвищення у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму, оскільки вони працюють і розмір прожиткового мінімуму на них не впливає. Але після звільнення, вони отримають надбавку.

Додамо, що пенсіонери, які працюють, щодва роки отримують підвищення виплат з урахуванням їхньої роботи за цей термін.

Українцям перерахують пенсії тричі

В Україні вже у 2021 році тричі перерахують пенсії. Перший раз перерахують всі пенсії в березні 2021 року – виплати зростуть на 15%. Якщо розрахунковий розмір пенсії 2 400 грн, то після підвищення буде вже 2 760 грн.

При цьому, якщо розрахунковий розмір 1 500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, він буде на рівні прожиткового мінімуму – 1 769 грн.

Раніше OBOZREVATEL писав, як зміняться пенсії після підвищення мінімальної заробітної плати.