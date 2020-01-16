ПриватБанк повернуть Коломойському? Суркіси подали скандальний позов проти Порошенка

Ігор і Григорій Суркіси подали до Лондонського арбітражу позов проти п'ятого президента України Петра Порошенка, що може стати шансом для бізнесмена Ігоря Коломойського повернути ПриватБанк.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє "Дзеркало тижня". Скандал розгорівся довкола акцій телеканалу "1+1".

Передісторія позову

За даними видання, в 2015 році Порошенко, перебуваючи на посаді президента, зробив братам Суркісам пропозицію купити у них їх частку в 25% телеканалу "1+1". Брати погодилися, оскільки хотіли позбутися партнерства з Коломойським і потребували грошей, а сума угоди за даними видання, становила близько 140 млн доларів.

Суркіси подали скандальний позов проти Порошенка

Сторони нібито домовилися й уклали контракт про купівлю-продаж із розстрочкою на вісім років, проте Порошенко передумав. Суркіси не стали наполягати

Відзначається, що після націоналізації "ПриватБанку" в грудні 2016-го переговори поновилися. Порошенко хотів купити у Суркісів 25% телеканалу, повернувши їм їхні заощадження, які були на рахунках у націоналізованому "Приваті" і не підлягали поверненню, оскільки братів визнали пов'язаними з власниками особами.

Так, через націоналізацію сім'я Суркісів втратила більше 248,6 мільйона доларів і 574 000 євро у кіпрській філії банку як юридичні особи і ще 1,04 мільярда гривень в Україні як фізособи.

За твердженням джерела, саме кіпрськими грошима Суркісів Порошенко хотів розплатитися з ними за їх акції.

Суркісів такий розклад не влаштував і вони вирішили "зробити все, щоб, якщо не повернути гроші, то хоча б зіпсувати Порошенку життя". Згадали про той перший контракт, який був підписаний і який не виконав Порошенко. У ньому передбачено, що право, яке регулює цей договір, – англійське. Відповідно, в спірних випадках сторони повинні звертатися одразу в Лондонський арбітраж, чим вони і скористалися.

Відомо, що позов уже поданий, зареєстрований і прийнятий судом у відповідності з усіма процедурами, орієнтовно в травні 2020-го відбудеться перше засідання.

У чому задумка Коломойського

Результат розгляду цієї справи може вийти за межі конфлікту Суркісів із Порошенком. 10 січня у Високому суді Лондона почався розгляд по суті позову ПриватБанку проти колишніх власників Коломойського і Боголюбова, в якій держбанк намагається вибити з бізнесменів кошти, виведені з банку до націоналізації. Ця справа буде тягнутися ще довго, розгляд позову по суті вже перенесли на 2021. Оскільки рішення за позовом Суркісів очікується раніше, Коломойський може використати його в своїх цілях.

Коломойський може повернути ПриватБанк liga.net

Основна лінія захисту Коломойського і Боголюбова вибудовується на том, що націоналізація ПриватБанку "була політичним переслідуванням з метою вимагання". Ймовірний сценарій полягає в тому, що бізнесмен заявить: Порошенко шантажував його і Боголюбова націоналізацією банку, щоб відібрати їх активи, зокрема телеканал "1+1", а потім перейшли в наступ і націоналізували банк, щоб поживитися заставами. Однак, телеканалу в заставах ПриватБанку ніколи не було.

Джерело "ДТ" запевнило, що Суркіси переслідують виключно власний інтерес, а з подачею позову тягнули тільки тому, що чекали завершення терміну президентства Порошенка. Але самим фактом подачі цього позову вони зараз сильно підіграють Коломойському з Боголюбовим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в разі, якщо Україна програє суд щодо націоналізації ПриватБанку, НБУ визнає його неплатоспроможним, але буде робити все, щоб зберегти фінансову стабільність.

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