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4 вересня • оновлено в 12:04
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"Позбавити Путіна грошей": США розповіли, як зупинять "Північний потік-2"

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Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

Доволі переконливою ознакою цього є липневе голосування з результатом 20 проти двох у комітеті із закордонних справ Сенату, заявив американський сенатор Тед Круз, передає "Радіо Свобода".

Зокрема воно передбачає запровадження санкцій проти суден, які допомагають Росії будувати газопровід у Балтійському морі.

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Круз наголосив, що на планеті є лише п'ять компаній, здатних прокладати трубопроводи на морських глибинах, і це робить законопроєкт ефективним.

"Найкраще, що ми можемо зробити, – це позбавити президента Росії Володимира Путіна грошей через його агресивний мілітаризм", – повідомив сенатор-республіканець.

За його словами, у Конгресі є підтримка для схвалення цього рішення.

Американський законопроєкт має здобути підтримку обох палат Конгресу, щоб стати законом. Конгрес повертається з літніх канікул наступного тижня.

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Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2 Новини Росії
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Mega Death
Mega Death
Интересно, много ли трубопроводов строится сейчас на планете? В планах ГП и Германии есть и СП-3 и СП-4, а также еще одна нитка ТП и ответвление на Болгарию. КАк поступят европейские компании? Поставят свои трубоукладчики на прикол в порту или захотят заработать еще кучу денег?))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Mega Death, логично
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