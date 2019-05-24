Позачергові вибори до Ради: ЦВК оприлюднила розцінки

Центральна виборча комісія відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, партія, що висунула виборчий список кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі, має внести 4,17 млн грн.

Щоб стати кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41,7 тис. грн.

Розцінки ЦВК скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і про призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Пізніше Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

Пізніше глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що позачергові парламентські вибори не зможуть провести у призначений термін.

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