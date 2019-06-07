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"Повзати на колінах не треба": Лукашенко жорстко висловився про "брудну" нафту Путіна

5.4тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав нафтопереробні підприємства дотримуватися тільки своїх інтересів у питанні про компенсацію за поставки "брудної" нафти з Росії.

Про це він заявив під час відвідування ВАТ "Нафтан", передає БЕЛТА. "Ти комерсант, ти керівник підприємства, для тебе повинен бути максимальний ефект, неважливо звідки: або у виробництві, або продав дорожче — за рахунок маркетингу, або за рахунок компенсації збитку", — звернувся Лукашенко до гендиректора "Нафтан" Олександра Демидова.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Голос Америки

"Не треба кричати, наступати тощо, але свої інтереси потрібно берегти. Повзати на колінах не треба. Натомість потрібно сідати і по-діловому вирішувати", — підкреслив білоруський лідер.

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Він також зазначив, що деякі міжнародні компанії пред'являють Росії збитки на суму до $800 млн. "Але ми найбільше постраждали. А нам кажуть: ну, що там, білоруси, — вони нічого не втратили. Як так?! Тому треба стежити і дивитися, чому вони, наприклад, платять $800 млн збитків, а ми більше за всіх постраждали, але $20 млн", — сказав президент Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
нафтаРосіяБілорусь
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Так покупай нефть по цене которую все платят,тогда и требовать будешь,хитрожопый председатель.
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