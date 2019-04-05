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Пов'язаний з Кремлем: у брата Королевської знайшли бізнес в Криму

1.2тЧитати матеріал російською

Генерал-майор російської поліції Костянтин Королевський, брат народного депутата від "Оппоблока" Наталії Королевської, веде устричний бізнес в окупованому Криму з тещею радника президента РФ Сергія Глазьєва.

Устрична ферма "Аква Крим" Королевського та Лілії Гомзік розташована в селі Медведеве на березі Донузлава, передає ВВС.

Підприємство відкрилося після продуктового ембарго, введеного Росією у відповідь на санкції Заходу в серпні 2014 року: в список заборонених до ввезення продуктів тоді потрапили і морські делікатеси.

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В устрично-мідійного комплексу "Аква Крим" дві основних юрособи: ТОВ "Аква Крим" і ТОВ "Азбука моря". Частки "Азбуки моря" розподілені наступним чином: Костянтин Королевський - 27,5%, Геннадій Удовиченко (генерал-майор російської поліції) - 27,5%, Лілія Гомзік - 22,5%, Едуард Шматков (будівельний підприємець з Самари) - 22,5%. Структура володіння "Аква Кримом" схожа, тільки там замість Королевського - його родичка Світлана.

Пов'язаний з Кремлем: у брата Королевської знайшли бізнес в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Росія завдала несподіваний удар по туристичному бізнесу в Криму.

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Тема
анексія Криму
Особа
Наталія Королевська
Місце
Україна
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