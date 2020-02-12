Пов'язана з ПриватБанком: Ситник назвав реальні причини своєї відставки

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник пов'язав внесення до парламенту постанови про звільнення його з посади глави відомства зі справою ПриватБанку.

"Те, що зараз відбувається, пов'язане з так званою справою рюкзаків, яку, на жаль, прокуратура закрила, а також справою ПриватБанку, яка з недавніх пір повністю передана в НАБУ. Ось дві ключові причини", – повідомив він в інтерв'ю liga.net.

Водночас глава НАБУ зазначив, що незрозуміло, чому спроба відсторонити його від посади робиться таким нецивілізованим способом.

Новини Ситник назвав умови своєї відставки

"Бігають депутати, які належать до певних політичних кіл, збирають підписи і підштовхують інших депутатів до скоєння відверто нелегітимної дії. Навіщо це робиться – думаю, ми отримаємо відповіді найближчим часом", – резюмував Ситник.

Директор НАБУ зазначив, що йому незрозуміло, чому спроба відсторонення робиться таким нецивілізованим способом

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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