Пов'язана з ПриватБанком: Ситник назвав реальні причини своєї відставки

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник пов'язав внесення до парламенту постанови про звільнення його з посади глави відомства зі справою ПриватБанку.
"Те, що зараз відбувається, пов'язане з так званою справою рюкзаків, яку, на жаль, прокуратура закрила, а також справою ПриватБанку, яка з недавніх пір повністю передана в НАБУ. Ось дві ключові причини", – повідомив він в інтерв'ю liga.net.
Водночас глава НАБУ зазначив, що незрозуміло, чому спроба відсторонити його від посади робиться таким нецивілізованим способом.
"Бігають депутати, які належать до певних політичних кіл, збирають підписи і підштовхують інших депутатів до скоєння відверто нелегітимної дії. Навіщо це робиться – думаю, ми отримаємо відповіді найближчим часом", – резюмував Ситник.
Директор НАБУ зазначив, що йому незрозуміло, чому спроба відсторонення робиться таким нецивілізованим способом
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Документ 11 лютого був переданий на розгляд профільного комітету.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро через незадекларованого відпочинку.
6 вересня 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. Той кілька років поспіль за рахунок одного з бізнесменів відпочивав на елітному курорті.
У грудні минулого року Ситника внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
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