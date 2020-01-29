"Повністю себе дискредитували": Гончарук вирішив ліквідувати морські інспекції

Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати морські інспекції через іхню неефективність.

Зокрема йдеться про Кримсько-Чорноморську та Азовську інспекції. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Відповідні відомства створювали з метою посилити екологічний контроль у портах, однак експеримент мав зворотній результат.

"Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників. Фактично ці органи повністю себе дискредитували – і сьогодні ухвалено рішення про їхню ліквідацію", – наголосив Гончарук.

За його словами, функції з контролю суден будуть передані до обласних інспекцій. Відтепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції.

Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати морські інспекції через іхню неефективність

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що уряд має намір ліквідувати 1261 підприємство.

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