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Повна відмова України від маршруток: названо головну умову

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Україні для повної відмови від маршруток необхідно через Верховну Раду міняти закон про автомобільний транспорт. Також вирішальне значення матимуть зусилля місцевої влади.

Про це повідомив в ефірі ObozTV екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава, коментуючи обіцянку глави Мінінфраструктури Володимира Омеляна відмовитися від маршруток до 2030 року.

Як пояснив Кава, маршрутні перевезення в містах – це виключно відповідальність мерів.

"Мери міст, які займаються громадським транспортом, уже зуміли побудувати систему міських перевезень, максимально наближену до Європи. Наприклад, це Вінниця, Івано-Франківськ, Кременчук. А мери інших міст транспортом займатися не хочуть, їм постійно щось заважає, як поганим танцюристам. На вулицях цих міст триває засилля маршруток, при цьому муніципальний транспорт не купується. Маршрутки домінують на ринку", – зазначив він.

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Зокрема, експерт навів приклад Києва: "Мери неодноразово обіцяли, що в місті не буде маршруток. При цьому мери йшли, а маршрутки залишалися. Більше того, їх кількість не зменшувалася, а навпаки збільшувалася".

Колишній заступник міністра інфраструктури також зазначив, що для ринку міжобласних перевезень необхідно буде змінити базовий закон про автомобільний транспорт, який регулює автобусні перевезення в країні

"Ухвалення закону – це компетенція не міністерства, а парламенту. Міністерство може підготувати законопроект і внести його через уряд у парламент. Поки такого законопроекту ми не бачимо", – заявив він.

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Також Кава наголосив, що Мінінфраструктури не має можливості безпосередньо впливати на роботу перевізників, оскільки це повністю приватний ринок

"У цьому випадку, ми маємо справу з політичною заявою, і робота міністерства ніяк не може позначитися на присутності або відсутності маршруток", – наголосив експерт.

Повна відмова України від маршруток: названо головну умову

5.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVТранспорт у Києві
Особа
Олександр Кава
Місце
Україна
Теги
транспортмаршруткаМіністерство інфраструктури
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Коментарі на сайті не модеровані
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Карету подать нацисты?)))
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Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Где деньги на новую технику взять? С медицины или пенсионеров?
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Савченко Александр
Савченко Александр
"Владимир Омелян заявил, что до 2030 года на автодорогах Украины должны быть неопланы" . Да хули неопланы, гиперлуп давай ! Обещал , вислоухий ...
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