Повна деградація: в Україні розповіли, що відбувається з банківським бізнесом у Криму

В окупованому Криму відбулася деградація банківського бізнесу.

"Банки, які зайшли, були навіть без валютної ліцензії", - заявив експерт із фінансових питань Василь Горбаль в ефірі ObozTV.

За його словами, кримчан пробували привчити до абсолютно іншого рівня сервісу і якості банківських послуг.

"Одна справа, коли стояв якийсь банк там, скажімо, ПриватБанк, універсальний банк, який будь-які послуги надавав. А потім на його місці з'явився російський банк із Кубані. У нас у регіонах кращі іноді фахівці", - додав Горбаль.

Експерт наголосив, що деградація банківського бізнесу в Криму зараз тільки прискорюється.

Як зазначав OBOZREVATEL, Visa і Mastercard повідомили про згортання роботи у Криму в грудні 2014 року після введення санкцій США, що забороняють американським компаніям надавати послуги на окупованій території півострова.

1 квітня 2015 року в Росії та на території анексованого Криму запрацювала "національна" система платіжних карт, що мала на меті створення внутрішньоросійської системи обробки платежів за пластиковими картками. Міжнародні системи, які хотіли працювати в РФ, мали обробляти платежі всередині Росії, разом із тим, як раніше інформація про транзакції оброблялася в процесинговому центрі поза межами країни. Це дозволило жителям Криму продовжувати користуватися картами Visa й Mastercard, випущеними російськими банками.

15 серпня 2018 року в Криму повністю припинили випуск та обслуговування карток Mastercard і Visa.