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23 жовтня • оновлено в 13:17
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"Повинні пройти всі!" Зеленський публічно розніс нардепів через детектор брехні

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Президент України Володимир Зеленський закликав усіх членів податкового комітету пройти перевірку на детекторі брехні.

Таку заяву президент зробив в своєму Facebook. За його словами, незважаючи на візит до Японії, він тримає руку на пульсі і "не дасть посіяти розбрат в свою політичну силу".

"У курсі всіх подій, тримаю руку на пульсі. Жодна заява, жодна інформаційна операція мимо не проходить. І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції або ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат більшості від народу України", — підкреслив Зеленський.

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Саме тому він закликав усіх членів комітету пройти перевірку на поліграфі.

"Якщо цією перевіркою буде встановлено хоча б найменшу ймовірність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування в комітеті, цими депутатами повинні зайнятися антикорупційні органи. Чесне і неупереджене розслідування повинно зняти всі питання і відповісти — якими б гіркими вони були.

Так само вважаю за необхідне вчинити і щодо депутата, який вів сумнівну переписку по "вирішенню питань". І якщо підозри справдяться — ми з такими депутатами попрощаємося", — сказав Зеленський.

Він також додав, що перевірка на поліграфі —простий і прозорий механізм. "А тому — набагато краще, ніж з'ясування відносин через соціальні мережі і телеграм-канали. Ми йшли на вибори під гаслом" Зробимо це разом! "Я вірив і продовжую вірити в кожне слово з цього гасла. Разом — то разом. Разом робити, разом відповідати. Не намагаючись бути святішим інших", — підсумував Володимир Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, в Офісі президента України запропонували перевірити відразу з десяток нардепів від "Слуги народу" на детекторі брехні. Більшість з "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроект №2047. Законопроект мав на меті ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод з нерухомістю.

Так, у розпорядженні OBOZREVATEL з'явився список депутатів, які виступали за і проти схеми.

Скандальне голосування нардепів

Скандальне голосування нардепів

За скасування: Данило Гетманцев (Слуга народу); Олександр Сова (Слуга народу); Олександр Ковальчук (Слуга народу); Мар'ян Заблоцький (Слуга народу); Олексій Устенко (Слуга народу); Ярослав Железняк (Голос); Галина Васильченко (Голос).

Проти скасування (або утрималися): Олександр Дубинський (Слуга народу); Олексій Ковальов (Слуга народу); Дарина Володіна (Слуга народу); Андрій Холодов (Слуга народу); Ольга Василевська-Смаглюк (Слуга народу); Ірина Аллахвердиева (Слуга народу); Елла Рєпіна (Слуга народу); Олег Марусяк (Слуга народу); Юлія Діденко (Слуга народу); Анастасія Ляшенко (Слуга народу); Олег Воронько (Слуга народу); Олексій Леонов (Слуга народу); Анна Колесник (Слуга народу); Ігор Палиця (За майбутнє); Ніна Южаніна (Європейська солідарність).

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
а чого? це ж такий прикольчик це така фішечка, чи може злякався що почнуть не зручні запитання задавати?
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Шлеме самому не мешало бы пройти...
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