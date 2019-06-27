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"Повинні бути покарані": Зеленський доручив розібратися з корупцією в оборонці

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Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками ГПУ, СБУ і МВС щодо розслідування корупції в оборонці і за тиждень вимагає від них відповідних пропозицій.

Про це він сказав 27 червня, під час наради РНБО, передає прес-служба глави держави. У нараді взяли участь Генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, начальник Генштабу - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов і інші представники силових відомств.

"Повинні бути покарані": Зеленський доручив розібратися з корупцією в оборонці

president.gov.ua

Зокрема, під час наради йшлося про існуючі проблеми і результати розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів і корупційних схем, які існують в ОПК.

Відзначається, що президент доручив учасникам наради протягом семи днів надати секретарю РНБО Олександру Данилюку пропозиції за результатами сьогоднішнього засідання. За його словами, ті, хто крав у армії, повинні бути покарані.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

"Ці люди повинні понести відповідальність, а ми не повинні ні в якому разі допустити повторення цієї ганьби перед нашою армією", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що сфера оборонних закупівель не реформована і найменш прозора серед всіх.

Зеленський додав, що раніше політики освоювали оборонні кошти, а правоохоронці їх покривали, і зазначив, що тепер все, що відбувається в оборонній сфері, має бути прозоро.

"Повинні бути покарані": Зеленський доручив розібратися з корупцією в оборонці

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Співробітники Госбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків в рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

Зокрема, мова йде про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тисяч бронежилетів, велика частина з яких не відповідає заявленим характеристикам. Попередня сума збитків, понесених Міноборони внаслідок завищення цін, становить близько 100 млн грн.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
РНБОСБУГенеральна прокуратура України
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