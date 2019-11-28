В Україні зібралися повернути пенсії для "Л/ДНР": скільки коштуватиме ця ініціатива

В Україні пропонують виплачувати пенсії жителям ОРДЛО. Йдеться про більш ніж мільйон осіб. У Верховній Раді вже зареєстрували проєкт закону і якщо його ухвалять, то вітчизняний бюджет збідніє щонайменше на 2 млрд доларів.

Що потрібно знати і кому призначена пенсія — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

У Раді готуються повернути пенсії жителям Донбасу, які останні 5 років проживають на окупованій території;

Виплачувати хочуть як поточні виплати, так і повернути всі борги за попередні місяці;

За оцінками експертів, з бюджету доведеться виділити щонайменше 50 млрд гривень;

Якщо законопроєкт ухвалять, то гроші, ймовірно, візьмуть із держбюджету (просто перерозподіливши з інших сфер).

У чому суть законопроєкту

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт №2083-д. Його головна мета — зробити так, щоб почалася виплата пенсій жителям ОРДЛО.

А ось головні його пункти:

Жителі ОРДЛО можуть отримати свою пенсію без довідки ВПЛ (вимушено переміщеної особи). Для того, щоб отримати соцвиплати, їм просто потрібно приїхати на окуповану територію і зайти в будь-яке відділення Пенсійного фонду;

У проєкті чітко прописано, що якщо немає довідки ВПЛ, то розрахунок пенсії можна зробити за реєстром застрахованих осіб;

Прописується можливість отримати трудовий стаж для пенсіонерів, якщо вони досягли пенсійного віку вже після війни і не могли сплачувати страхові внески;

Механізм ідентифікації особи зберігається. Кожен мешканець ОРДЛО може раз на пів року (а не щодва місяці, як це відбувається зараз) перетинати тимчасовий кордон і відмічатися вже на підконтрольній території;

Невиплачені пенсії (з різних причин) — людям повернуть у повному обсязі. Частина суми пенсії, неодержаної більш ніж за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта – щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячний розмір.

На останньому пункті можна зупинитися більш детально. Якщо у людини заборгованість з виплати пенсії рік або менше — її нададуть одразу. В разі більш тривалих термінів, виплатять одразу пенсію за 1 рік (12 місяців), а решту суми рівними частинами платитимуть щомісяця до повного погашення. Водночас поточну пенсію виплачувати також будуть.

Сам проєкт закону, крім народних депутатів, готували одразу кілька громадських організацій та благодійних фондів: Центр прав людини "ZMINA", БФ "Stabilization support services", "Донбас СОС", Громадський холдинг "Група Впливу", Агентство ООН з питань біженців.

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Скільки це коштує бюджету

За оцінками експертів, заборгованість по пенсіях для жителів ОРДЛО досягає 2-3 млрд доларів. Річ у тім, що точну цифру сказати ніхто не може, адже останні 5 років (зі зрозумілих причин) детально стежити за кількістю пенсіонерів ніхто не міг. До початку бойових дій у 2014 році, на окупованих нині територіях налічувався майже1 млн осіб пенсійного віку.

Щоправда, проблеми є і в Пенсійному фонді, на який потенційно ляже тягар погашення всіх боргів. Буквально днями прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запідозрив керівництво ПФ у неефективності й призначив аудит.

Як розповів OBOZREVATEL фінансист Василь Невмержицький, у ПФ не вистачає приблизно 30 мільярдів гривень. Якщо ж сам проєкт закону ухвалять, то владі доведеться шукати кошти для погашення заборгованостей.

"Є кілька варіантів пошуку цих грошей. Наприклад, підвищення податків. Але, наскільки я знаю, такого найближчим часом не буде. Можна ще друкувати ОВДП, брати на себе інші зобов'язання. Але найбільш реальний варіант — засоби спробують знайти шляхом перерозподілу статей витрат у бюджеті. З однієї сфери будуть просто перекидати на іншу", — прогнозує Невмержицький.

За словами однієї з авторок ідеї, народної депутатки від "Слуги народу" Неллі Яковлєвої, формат фінансування будуть прописувати в законі більш детально. Спочатку існували відразу кілька пропозицій від різних фракцій, але в підсумку вирішили все об'єднати в одному проєкті.

"У грудні законопроєкт будемо розглядати поки тільки в комітеті. Але очікую, що його ухвалять вже наступного року, оскільки є позиція декількох фракцій. Щодо фінансування, то будемо опрацьовувати рішення, тим паче, що виплати пенсій плануються поступово", — розповіла в коментарі OBOZREVATEL нардепка.

Простіше кажучи — якщо законопроєкт все ж таки ухвалять і виплати почнуться вже з 2020 року, то доведеться вносити зміни до Держбюджету і додатково виділяти гроші. Нагадаємо, за попередніми розрахунками знадобиться щонайменше 50 млрд гривень.

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Які шанси під час голосування

Досить великі. По-перше, проєкт зареєструвала група з 17 нардеп цілковито різних фракцій: "Слуга народу", "Батьківщина", "Опозиційна платформа — За життя" і "За майбутнє".

Авторами виступили нардепи Галина Третьякова (глава Комітету соціальної політики), Юлія Тимошенко, Наталія Королевська, Дмитро Лубинець, Михайло Радуцький та інші. Тому зібрати щонайменше 226 голосів – не становитиме проблеми.

По-друге, риторика законопроєкту — повернення пенсій і примирення з жителями Донбасу, близька до загальної політики президента Володимира Зеленського. Він неодноразово заявляв, що жителі окупованих територій – це громадяни України, і з ними треба миритися.

Наприклад, радник голови Ради нацбезпеки і оборони Сергій Сивохо вже привітав ідею парламентарів. "Повернути людям похилого віку пенсії, які вони чесно заробили! 60% людей перетинають лінію розмежування — це пенсіонери. Вони живуть у постійній боротьбі за виплати і документи. Так не має бути!

700 тисяч пенсіонерів на непідконтрольній території не можуть реалізувати своє конституційне право на пенсію. Це ненормально!", — підкреслив Сивохо.

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