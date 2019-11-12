Повернеться в Україну: Бахматюк зробив резонансну заяву щодо VAB Банку

Власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк запропонував погасити 8 млрд грн боргів виведених з ринку банків – VAB Банку і "Фінансової ініціативи", що належать йому.
Про це він заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Бізнесмен також запропонував Фонду гарантування вкладів внести 500 млн грн гарантійного внеску. Відповідні пропозиції він подав у кінці жовтня.
"Далі – по 1 млрд грн на рік. Ця пропозиція залишається чинною, і я активно працюю над забезпеченням такого фінансування", – заявив Бахматюк.
Він уточнив, що останній тиждень проводив активні переговори на Близькому Сході, зокрема із представниками компанії Cargill.
Олег Бахматюк
epravda.com.ua
"Я нікуди не бігав, активно працюю", – прокоментував бізнесмен повідомлення про нібито втечу у зв'язку з початком 11 листопада затримань в Україні у справі VAB Банку.
Бахматюк зазначив, що в найближчі дні продовжить переговори з торговельними компаніями та інвесторами за раніше запланованою програмою, проте потім планує повернутися в Україну і працюватиме з адвокатами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.
НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.
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