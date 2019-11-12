Повернеться в Україну: Бахматюк зробив резонансну заяву щодо VAB Банку

Власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк запропонував погасити 8 млрд грн боргів виведених з ринку банків – VAB Банку і "Фінансової ініціативи", що належать йому.

Про це він заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Бізнесмен також запропонував Фонду гарантування вкладів внести 500 млн грн гарантійного внеску. Відповідні пропозиції він подав у кінці жовтня.

"Далі – по 1 млрд грн на рік. Ця пропозиція залишається чинною, і я активно працюю над забезпеченням такого фінансування", – заявив Бахматюк.

Він уточнив, що останній тиждень проводив активні переговори на Близькому Сході, зокрема із представниками компанії Cargill.

Олег Бахматюк epravda.com.ua

"Я нікуди не бігав, активно працюю", – прокоментував бізнесмен повідомлення про нібито втечу у зв'язку з початком 11 листопада затримань в Україні у справі VAB Банку.

Бахматюк зазначив, що в найближчі дні продовжить переговори з торговельними компаніями та інвесторами за раніше запланованою програмою, проте потім планує повернутися в Україну і працюватиме з адвокатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!