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12 листопада • оновлено в 12:54
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Повернеться в Україну: Бахматюк зробив резонансну заяву щодо VAB Банку

2.1т
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Власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк запропонував погасити 8 млрд грн боргів виведених з ринку банків – VAB Банку і "Фінансової ініціативи", що належать йому.

Про це він заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Бізнесмен також запропонував Фонду гарантування вкладів внести 500 млн грн гарантійного внеску. Відповідні пропозиції він подав у кінці жовтня.

"Далі – по 1 млрд грн на рік. Ця пропозиція залишається чинною, і я активно працюю над забезпеченням такого фінансування", – заявив Бахматюк.

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Він уточнив, що останній тиждень проводив активні переговори на Близькому Сході, зокрема із представниками компанії Cargill.

Олег Бахматюк

Олег Бахматюк

epravda.com.ua

"Я нікуди не бігав, активно працюю", – прокоментував бізнесмен повідомлення про нібито втечу у зв'язку з початком 11 листопада затримань в Україні у справі VAB Банку.

Бахматюк зазначив, що в найближчі дні продовжить переговори з торговельними компаніями та інвесторами за раніше запланованою програмою, проте потім планує повернутися в Україну і працюватиме з адвокатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

  • НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

  • Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

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Особа
Олег Бахматюк
Місце
Україна
Тег
Укрлендфармінг
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