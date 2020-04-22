Повернення Саакашвілі в політику посилить боротьбу в оточенні Зеленського – Сазонов

Можливе повернення Михайла Саакашвілі в політику робить ще жорсткіше боротьбу за вплив в оточенні президента України Володимира Зеленського.

Хоча вона і зараз не виглядає нудною. Про це йдеться в блозі політолога Кирила Сазонова на site.ua.

Саакашвілі повертається в політику Liga.net

"Наприклад наполегливі спроби групи Андрія Єрмака за будь-яку ціну повернути Ігоря Уманського у виконавчу владу – не в уряд, так хоча б радником глави Офісу Президента. Мотивація очевидна – взяти під контроль податкову службу, прибрати звідти Верланова і розставити своїх людей. Наступний крок – повторити ту ж операцію з митницею і Нефьодовим. звідси все наїзди Уманського на ДПС і ДМС – потрібно створювати відповідний медійний фон, щоб в потрібний момент уявити "правильну картинку" президенту", – пояснив Сазонов.

Не випадковим він вважає і появу екс-прем'єра Юлії Тимошенко. "У них з Уманським давній досвід роботи ще в період її прем'єрства. Чого хочуть – легко здогадатися за прикладом 2008 року. Скасування автоматичного повернення ПДВ, скасування конкурсів на голів відповідних структур – все в традиціях "старої гвардії". Ручне відшкодування ПДВ, заборгованість в 20 мільярдів, облігації замість повернення ПДВ і так далі. Схеми знайомі до болю", – нагадав політолог.

На його думку, всі ці завдання могли бути вирішені через призначення Уманського в уряд, але цьому завадив прем'єр Денис Шмигаль. Доводиться йти по довгому шляху. А Верланов не дає. І Нефедов буде чинити опір. І прем'єр – йому потрібні гроші в бюджеті. З іншого боку – Уманський не дарма з'явився в статусі радника глави ОП, та й Тимошенко вписується теж не від нудьги. Ще й Саакашвілі додасться скоро. Купуйте попкорн, дорогі друзі", – підсумував Сазонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вважає, що у екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

Про можливе призначення Саакашвілі до Кабмін розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. За її словами, зараз кандидатура обговорюється у фракції. Голосування може бути вже в п'ятницю, 24 квітня.

Сам Саакашвілі відреагував на новину про своє призначення і заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.