Янукович повертає собі Межигір'я за допомогою Фукса. А також Мін'юст і АРМА

Нещодавно українців сколихнула новина про можливе повернення Віктора Януковича, хоча у тріумфальний в’їзд колишнього гаранта в Київ мало хто повірив. Тим часом до рук президента-втікача повертається резиденція "Межигір’я" – і це не жарт. На черзі – суперечки за конгресово-виставковий комплекс "Парковий" в Києві, Міжнародний аеропорт "Одеса", стратегічне підприємство "Кузня на Рибальському", 800 км трубопроводу Віктора Медведчука і багато інших об’єктів.

OBOZREVATEL спробував розібратися в тому, чому так відбувається.

Окрім Януковича, в схемах задіяний ще один посадовець-втікач – екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Третій в їхній компанії – російський бізнесмен Павло Фукс. Чому ж українська влада не помічає трійку шахраїв? Відповідь проста: вони її контролюють. Через міжнародну юридичну фірму Integrites згадані особи здійснюють вплив на Міністерство юстиції та Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Нерівний обмін

Павло Фукс з 2015 року інтегрований в українське бізнес середовище. В його сфері інтересів – девелоперський бізнес, банки та нафтогазова галузь. Росіянин відомий тим, що після Революції Гідності допоміг Едуарду Ставицькому зберегти бізнес-активи. Позиції Ставицького були гірше нікуди. Він входив до української делегації у Вільнюсі, коли Україна не підписала угоду про Асоціацію з ЄС. Також був членом переговорної групи, яка домовлялася про російський кредит на $3 млрд зимою 2013 року - на той час в Києві вже місяць стояв Майдан.

Павло Фукс https://www.pravda.com.ua

Через свій кіпрський офшор HartlogLimited Фукс викупив у Ставицького 67% акцій компанії "Голден Деррік" (перейменована в ТОВ "Іст Юроуп Петролеум"). Ще 33% залишилися у власності НАК "Надра України". Державна служба геології та надр, в сфері управління якої в 2017 році перебувала НАК "Надра України", передала "Іст Юроуп Петролеум" 16 ліцензій на газові родовища. Тобто бізнес Ставицького не лише зберігся, а й швидко розвивався.

До речі, то самий Фукс купив купив у Ставицького долю в "Укрнафтобурінні" (яка в народі називається "Сахалінкою"), а його давній бізнес-партнер Віталій Хомутинник – у Злочевського.

На початку 2019 року "Надра України" продала 33% у "Іст Юроуп Петролеум" фірмі "АвантТрейдЛімітед", яка теж належить Фуксу. Чому державна компанія так лояльна до росіянина? Відповідь треба шукати на північ від Києва, у мальовничій резиденції на березі Дніпра.

Як відомо, Генпрокуратура вже багато років безуспішно веде досудові розслідування, в межах яких заарештовано майно "Межигір’я". Влітку 2018 року прокуратура отримала ухвали Печерського районного суду Києва, згідно з якими усе арештоване майно "Межигір’я" були передані в управління АРМА.

У мотивувальній частині однієї з цих ухвал докладно описується, хто і як вкрав "Межигір’я". У 2007 році "Надра України" перебували в управлінні Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Радником тодішнього очільника Мінприроди був Едуард Ставицький. Крім того постановою Кабміну Ставицького було призначено головою правління НАК "Надра України". Так чиновник-втікач отримав повний контроль над держкомпанією, який завдяки "правильним" кадровим призначенням зберігає і сьогодні.

Віктор Янукович hyser.com.ua

Тоді ж "Надра України" запропонували уряду передати їм у власність усе майно резиденції "Межигір’я", за яке до того відповідав Кабміну на чолі з Януковичем. За незалежними оцінками, активи резиденції тоді коштували 540 млн грн. Проте, Фонд держмайна оцінив усе майно лише в 91 млн грн – і саме за такою вартістю "Межигір’я" перейшло на баланс НАК.

Більше того, своїм розпорядженням Янукович дозволив "Надрам України" самостійно, без будь-яких погоджень, розпоряджатися усім майном резиденції. А також перевів "Межигір’я" зі статусу "державної резиденції" у статус "державної дачі", що й дозволило "Надрам України" в подальшому передати її у приватні руки.

Поряд із цими подіями Фонд держмайна провів оцінку приміщень та недобудов на Парковій дорозі в Києві. Тоді вони належали ТОВ "Медінвесттрейд" і за ринковою вартістю коштували 33 млн грн, проте Фонд назвав іншу цифру – 93 млн грн.

Оціночна вартість двох активів співпала не випадково. "Надра України" уклали договір обміну з "Медінвесттрейдом", оскільки вважали нерухомість на Парковій дорозі більш цінною, ніж усе майно резиденції "Межигір’я". Обмін відбувся.

Того ж самого 2007 року 100% ТОВ "Медінвесттрейд", яке щойно стало власником "Межигір’я", було викуплено фірмою "Танталіт", підконтрольною Януковичу, за смішні 179 тис грн. Зараз, згідно з ухвалами Печерського районного суду Києва, корпоративні права ТОВ "Танталіт" передані в управління АРМА.

Фукс проти китайців

У Фукса і власний бізнес-інтерес до Агентства з розшуку активів. Національна поліція здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000113 від 14.01.2019, де йдеться про шахрайство і зловживання повноваженнями. У справі фігурує ТОВ "Восход Солар", майно якого і стало об’єктом протиправних дій. Йдеться про майно електростанції на джерелах сонячної енергії.

Ухвалою Печерського райсуду арештоване майно передано в управління АРМА. Ця передача є першим ключиком до Агентства з боку рейдерської групи, очолюваної Фуксом.

Справа в тому, що "Восход Солар" є дочірньою компанією китайської державної корпорації CNBM – однієї з найбільших корпорацій у світі. З початку 2019 року вона регулярно зазнає рейдерських атак з боку ТОВ "ФК "Веста", яку українські ЗМІ пов’язують з Фуксом.

Павло Фукс dt.ua

Є обгрунтована підозра, що Генпрокуратура, Мін’юст та СБУ грають на боці рейдерів. Тому китайські інвестори звернулися зі скаргами на дії цих держорганів до Володимира Зеленського. На жаль, жодної реакції з боку президента вони не отримали.

Далі китайці звернулися до Кабміну, яки навіть включив це питання до порядку денного засідання Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, яке відбулося 20 серпня. Комісія доручила Генпрокуратурі та Нацполіції продовжити контроль за ходом досудового розслідування, а також рекомендувала китайським інвесторам звернутися зі скаргою до Вищої ради правосуддя.

З того моменту ситуація суттєво не змінилася. Павло Фукс, за підтримки Мін’юсту та АРМА, за сприяння КМУ та при мовчазній згоді президента продовжує наполегливо захоплювати майно китайських інвесторів.

Свої люди при владі

Перегляд Єдиного державного реєстру судових рішень показує, що в усіх судах інтереси рейдерської групи Фукса представляють адвокати і юристи МЮФ Integrites. Наприклад, партнер Integrites Володимир Павленко виступав від імені ТОВ "ФК "Веста" у Верховному Суді по господарській справі №904/9479/14.

Про тісний зв'язок МЮФ Integrites і адвоката Павленка з рейдерськими схемами Фукса докладно розповідалося в ефірі програми "Зашквар тижня" з Олександром Дубінським за темою "Новий ЗЕ-міністр юстиції та старі наглядачі Павла Петренка". Зокрема, Дубінський повідомив про Наталію Бернацьку (дівоче прізвище – Севастьянова), яка була заступником міністра юстиції Павла Петренка. Її чоловік Руслан Бернацький – партнер МЮФ Integrites.

ЗЕ-міністр юстиції Денис Малюська вже має "наглядача" від МЮФ Integrites – це Андрій Гайченко, який став заступником міністра юстиції з питань Державної виконавчої служби (ДВС), а до цього працював на посаді радника у Integrites. Очікується, що Володимир Павленко, який раніше розглядався на заступника міністра юстиції з питань реєстрації, стане заступником голови АРМА, тобто "наглядачем" за головою Агентства Антоном Янчуком.

Цілком ймовірно, що з приходом Павленка до Агентства рейдерські схеми Фукса продовжаться. Не варто забувати в даному контексті, що Фукс був на весіллі іншого одіозного мінюстівського персонажу – Андрія Довбенка.

"Межигір'я" Громадське

Так що далі?.. Президент Володимир Зеленський впевнено триматиме мовчазну згоду. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук рекомендуватиме усім звертатися до Вищої ради правосуддя. Бізнес Едуарда Ставицького процвітатиме і надалі. Резиденція "Межигір’я" вернеться під контроль Віктора Януковича. Будуть і інші цікаві історії. Але про них – наступного разу.

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