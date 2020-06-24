Повені в Україні: Зеленський вимагає знайти рішення, щоб не витрачати сотні мільйонів щорічно
Президент України Володимир Зеленський вимагає від уряду знайти системне вирішення проблеми зі щорічними повенями в західних областях країни.
Про це він заявив 24 червня на нараді про наслідки негоди, на якій прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповідав про ситуацію в Івано-Франківській області, повідомляється на сайті глави держави. Зеленський нагадав, що щорічно на ліквідацію наслідків йде від 500 до 800 мільйонів гривень.
"Ми щорічно від 500 до 800 мільйонів витрачаємо на ліквідацію наслідків. А в цьому році, напевно, буде більше мільярда гривень. Потрібно знайти системне вирішення, зайнятися зміцненням берегів річок. Щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди" , – сказав президент.
Зеленський додав, що необхідно розробити велику програму із залученням іноземного досвіду, а не втрачати щорічно людей і гроші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Івано-Франківської області виділять першу фінансову допомогу для ліквідації наслідків повені у розмірі 500 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпатті, Буковина і Закарпаття.