Повені в Україні: Зеленський вимагає знайти рішення, щоб не витрачати сотні мільйонів щорічно

Президент України Володимир Зеленський вимагає від уряду знайти системне вирішення проблеми зі щорічними повенями в західних областях країни.

Про це він заявив 24 червня на нараді про наслідки негоди, на якій прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповідав про ситуацію в Івано-Франківській області, повідомляється на сайті глави держави. Зеленський нагадав, що щорічно на ліквідацію наслідків йде від 500 до 800 мільйонів гривень.

Зеленський зажадав знайти системне вирішення проблеми з повенями Офіс президента України

"Ми щорічно від 500 до 800 мільйонів витрачаємо на ліквідацію наслідків. А в цьому році, напевно, буде більше мільярда гривень. Потрібно знайти системне вирішення, зайнятися зміцненням берегів річок. Щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди" , – сказав президент.

Зеленський додав, що необхідно розробити велику програму із залученням іноземного досвіду, а не втрачати щорічно людей і гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Івано-Франківської області виділять першу фінансову допомогу для ліквідації наслідків повені у розмірі 500 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпатті, Буковина і Закарпаття.