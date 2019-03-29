Потрійна накрутка: Ляшко різко розкритикував високі тарифи на газ для українців

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що вартість газу для населення, встановлена владою під диктовку Міжнародного валютного фонду, вже стала дорожча за його імпорт.

"І це при тому, що 60%+ реалізованого газу в Україні – це власний видобуток", – написав він у Facebook.

"Нафтогаз" впарює українцям газ із потрійною накруткою по 8,55 грн/м3 (а в травні взагалі хоче продавати по 9,85 грн/м3) і називає це "ринковою ціною"!" – додав Ляшко.

Facebook Олег Ляшко

При цьому, за його словами, "Нафтогаз" вже по іншій "ринковій ціні" (вартість імпорту + накрутки) продає газ для всіх інших споживачів, крім населення, майже на півтори гривні дешевше – по 7,19 грн/м3.

"Ось черговий результат бездарних реформ уряду… На відміну від інших кандидатів у президенти я маю чіткий план розвитку країни та подолання тарифного геноциду", – резюмував лідер Радикальної партії.

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