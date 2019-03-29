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Потрійна накрутка: Ляшко різко розкритикував високі тарифи на газ для українців

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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що вартість газу для населення, встановлена владою під диктовку Міжнародного валютного фонду, вже стала дорожча за його імпорт.

"І це при тому, що 60%+ реалізованого газу в Україні – це власний видобуток", – написав він у Facebook.

"Нафтогаз" впарює українцям газ із потрійною накруткою по 8,55 грн/м3 (а в травні взагалі хоче продавати по 9,85 грн/м3) і називає це "ринковою ціною"!" – додав Ляшко.

Потрійна накрутка: Ляшко різко розкритикував високі тарифи на газ для українців

Facebook Олег Ляшко

При цьому, за його словами, "Нафтогаз" вже по іншій "ринковій ціні" (вартість імпорту + накрутки) продає газ для всіх інших споживачів, крім населення, майже на півтори гривні дешевше – по 7,19 грн/м3.

"Ось черговий результат бездарних реформ уряду… На відміну від інших кандидатів у президенти я маю чіткий план розвитку країни та подолання тарифного геноциду", – резюмував лідер Радикальної партії.

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