Якби хоча б невелику частину ПДВ не забирали в центральний бюджет, а залишали тим регіонам, хто зібрав цей податок регіони б ці то й збирали його інакше - знаючи, що збирають в тому числі і собі. Ну а де є додана вартість, там є її обидві складові: прибуток - і, отже, податок на неї, і ще більш податкообільная зарплата. Таким чином, ретельно збираємий ПДВ підтягнув би і інші платежі, а щоб все це зібрати, довелося б змінити і ставлення до бізнесу - його б вирощували і плекали як гаранта процвітання області, міста, району.

Децентралізація - це не тільки права, це ще й гроші. У давні радянські часи подібне називалося госпрозрахунком; але тут є і політичний аспект: знаючи, що центр забере не все, регіони не прагнутимуть від нього втекти, розриваючи країну на шматки. Тому цілісна, єдина, неподільна, соборна, унітарна держава реально можлива лише там, де є сильні регіони, у яких вона забирає не все, зберігаючи їх інтерес до розвитку.

Звичайно, для того, щоб залишені регіону зібрані ним кошти використовувалися ефективно, у нього повинен бути ефективний керівник. Але щоб керівник міг себе проявити, він повинен мати необхідні кошти, а вони з'являться, коли буде відомо, що зібране не заберуть.

"Нам би трішки ПДВсіка, а так ми всі за соборність" - називалася моя стаття, написана років 10 назад. Але ніякі слова про децентралізацію до поділу держави ПДВсом з регіонами поки що не привели.

Жадібність?

Не, інше.

Жлобство!

На висо-о-окому держрівні.