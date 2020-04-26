Необхідний план підвищення цін електроенергії для населення – Dixi

Потрібно ухвалити план підвищення цін на струм для населення, щоб усунути диспропорції на ринку електроенергії та дозволити йому працювати ефективно. Про це заявив директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович в ефірі "Першого Ділового телеканалу".

"Оптимально було б розробити графік приведення цін для населення на електричну енергію до ринкового рівня. Це може бути 5-річна, чи 7-річна програми", - сказав Ніцович.

Експерт зазначив, через занижені ціни на струм для населення ринок електроенергії не здатен працювати ефективно, та наголосив, що ціни на струм в Україні сьогодні досить низькі.

"Потрібно ухвалювати ті рішення, які дозволять ринку працювати ефективно і не накопичувати нові борги", - підсумував Ніцович.

Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявляв, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення та підприємців, і ціни на струм для населення неминуче зростуть.

В свою чергу засновник групи енергетичних компаній "Західнадрасервіс" Зиновій Козицький зазначив, що ціна на електроенергію для населення має стати ринковою, як це відбулось раніше з ціною на газ, а соціально незахищені верстви мають отримувати субсидії.

А директор-засновник компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль наголосив, що скасування перехресного субсидіювання і вирівнювання тарифів на електроенергію для населення та промисловості – це зобов’язання України перед ЄС.

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