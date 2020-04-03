Роботи стане менше, а економіка впаде: Fitch погіршило прогноз кризи

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9% через епідемію коронавірусу, при цьому під ударом головним чином опиняться робочі місця і ділова активність.

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"Швидкість, з якою розвивається пандемія коронавірусу, зажадала ще одного раунду значних скорочень наших прогнозів ВВП. Тепер ми очікуємо, що світова економічна активність скоротиться на 1,9% у 2020 році, при цьому ВВП США, Єврозони і Великобританії скоротяться на 3,3%, 4,2% і 3,9% відповідно", – підрахували в агентстві, передає Reuters.

Відзначається, що відновлення китайської економіки після збоїв у першому кварталі буде різко обмежене глобальною рецесією, тому зростання економіки Китаю, за підсумками 2020 року, буде нижче 2%.

"Прогноз падіння світового ВВП за рік в цілому відповідає світовій фінансовій кризі, але безпосередній удар по діловій активності і робочих місцях в першій половині цього року буде гіршим", – заявив головний економіст Fitch Брайан Коултон.

В агентстві зазначили, що поширення COVID-19 і необхідні для боротьби з коронавірусом дії означають, що тепер потрібно включати повномасштабні карантини в Європі і США (і в багатьох інших країнах) в базові прогнози.

За підрахунками експертів, режим самоізоляції може привести до падіння економік США і ЄС на 28-30% у другому кварталі року.

"Виходячи з припущення, що криза у сфері охорони здоров'я в цілому спаде в другому півріччі цього року, належить суттєве поступове відновлення активності після зняття обмежень", – додали у Fitch.

Серед чинників відновлення ділової активності будуть: відновлення запасів продукції і стимулюючі заходи урядів. Однак серед факторів, які будуть стримувати відновлення, експерти назвали скорочення капіталовкладень, зростання кількості безробітних, шокові ціни на сировину і ситуацію на фінансових ринках.

"Наш базовий прогноз не передбачає, що ВВП в США і Європі повернеться до докоронавірусного рівня до кінця 2021 року", – підкреслив Коултон.

При цьому Fitch знову знизило середньорічний показник ціни на нафту марки Brent до 35 доларів за барель.

У разі необхідності більш тривалого карантинного періоду для локалізації коронавірусу збиток для ВВП буде ще більш значним.

"Наш аналіз передбачає можливе додаткове зниження ВВП на 2 п.п. на додаток до базового прогнозу для США і Європи, в разі якщо період самоізоляції буде продовжений до восьми тижнів", – заявили у Fitch.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в прогнозі Saxo Bank йшлося, що нинішній рік буде втрачений для світової економіки через потужний удару по попиту, пропозиції і обвалу на ринку нафти, спровокованих поширенням нового коронавірусу.

У свою чергу радник президента України економіст Олег Устенко вважає, що криза у світовій економіці була неминучою – незалежно, почалася б вона з пандемії коронавірусу або без неї.

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