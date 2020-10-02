Постраждалим від пожеж на Луганщині виплатять компенсації: суми

Постраждалим від пожеж в Луганській області виплатять компенсації за повністю втрачене житло в розмірі 300 тис. грн, сім'ї загиблих отримають ще 200 тис. грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході робочої поїздки в Луганську область, передає "Інтефракс-Україна". За його словами, кошти з резервного фонду виділять після підрахунку збитків.

Постраждалі від пожеж отримають:

за повністю втрачений будинок – 300 тис. грн

50 тис. грн – на капітальний ремонт в частково зруйнованих будинках

20 тис. грн – відшкодування втрат

Сім'ям загиблих в результаті пожеж буде виплачено по 200 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, охоплена вогнем, становить понад 19 тис га. Станом на ранок п'ятниці ДСНС повідомила про 11 загиблих і 17 госпіталізованих.

Причини загоряння лісових масивів і житлових будинків у прилеглих населених пунктах встановлюються в рамках семи кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст.270 Кримінального кодексу України).

Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж в Луганській області, основні з них це обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави і лісів внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.