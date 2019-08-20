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"Постраждали тисячі осіб": в Україні забили на сполох через нову аферу в інтернеті

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В Україні активізувалися мережеві шахраї – в інтернеті поширюється нова схема виманювання грошей.

Фахівці з кібербезпеки заявили, що від цієї афери постраждало вже понад тисячу осіб, повідомляє "Сегодня".

Студентка Анастасія Вишомирська стала жертвою реклами в інтернеті про продаж мобільного телефону за один долар. Умовою акції було переведення символічної суми грошей.

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"Халява ж – можна взяти участь. Зайшла на сайт, заповнила анкету: ім'я, прізвище, електронну адресу, номер карти, пароль. Спочатку зняло один долар, потім почало знімати якісь незрозумілі суми ночами", – зазначила дівчина.

Телефон вона так і не отримала, а аферисти вкрали з картки близько двох тисяч гривень.

Директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем Олександр Карпов підкреслив, що ця схема стала дуже популярною у шахраїв, а повернути втрачені через неї кошти складно.

"Терміново потрібно відписуватися від цього сервісу. Якщо не виходить зв'язатися з сервісом, ми звертаємося в банк, закриваємо карту, щоб подальших списань не відбувалося", – зазначив Карпов.

У зв'язку з цим експерти радять уважно моніторити відгуки про ресурс, перш ніж вводити персональні дані.

Також можна встановити спеціальне доповнення, яке буде блокувати рекламу шахрайських сайтів.

В Україні активізувалися мережеві шахраї – в інтернеті поширюється нова схема виманювання грошей

В Україні активізувалися мережеві шахраї – в інтернеті поширюється нова схема виманювання грошей

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї пропонують українцям від імені ПриватБанку взяти участь у програмі "розвитку населення" й отримати 10 тис. грн.

Однак ті клієнти банку, які візьмуть участь у неіснуючій програмі, можуть втратити кошти.

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Місце
Україна
Теги
афера шахраї схема обману
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