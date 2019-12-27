Постраждали десятки тисяч людей: НП із водою на Луганщині досягла нових масштабів

У Луганській області на сімох насосних станціях "Лисичанськводоканалу" відновили електропостачання, яке відключали через заборгованість. Однак станом на п'ятницю, 27 грудня, без води залишаються понад 20 тисяч абонентів.

Зокрема проблеми із водопостачанням пов'язані з проривом трубопроводу, який трапився через підвищення тиску в мережі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Під час підвищення тиску у мережі трапився порив трубопроводу діаметром 600 мм, внаслідок чого без водопостачання залишаються частина Лисичанська, Новдружеська і Привілля", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, без води залишилися близько 23 тисяч абонентів.

Крім того, через недостатню кількість води в системі призупинена робота котельні. У результаті 110 житлових будинків (понад 5 тисяч абонентів), 3 дитячих садки, 3 школи, 3 навчальних та 5 медичних закладів залишились без опалення.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, без води залишилися близько 23 тисяч абонентів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через збільшення втрат води на водопроводі "Горлівка – Торецьк" керівництво Горлівської фільтрувальної станції №2 зупинило подачу води.

У результаті у Торецьку ввели режим надзвичайної ситуації місцевого рівня через те, що понад 42 тисячі жителів залишилися без централізованого водопостачання.

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