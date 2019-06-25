Постраждала половина міста: в Полтаві сталася велика НП

У Полтаві в понеділок, 24 червня, без водопостачання залишилися жителі п'яти найбільших мікрорайонів.

Як повідомила пресслужба "Полтававодоканалу", причиною стали борги водоканалу за електроенергію. Зупинка водопостачання викликана відключенням від електроенергії 4-го водозабору.

"24 червня 2019 року о 15:50 співробітниками АТ "Полтаваобленерго" було знеструмлено 4-й водозабір і почалося відключення від електроенергії інших об'єктів водоканалу, що є грубим порушенням Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (ст.6). Аргументація — борги минулих років за електроенергію", — йдеться в повідомленні.

У комунальному підприємстві додали, що без водопостачання залишилися мікрорайони міста Сади — 1,2,3, Алмазний, Половки.

Полтава без води Полтавщина

"Під загрозою — зупинка водопостачання всього міста і зупинка каналізаційно-насосних станцій", — зазначається в інформації. Також у компанії попередили, що це може спричинити екологічну катастрофу, "наслідки якої важко передбачити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Костянтинівці люди перекрили трасу через відсутність водопостачання.

27 травня без води залишилися шість населених пунктів, зокрема міста Бахмут і Соледар. Водопостачання з 23 травня припинилося у 16 населених пунктах Донбасу.

Нагадаємо, що жителі Донецької області звернулися з петицією до президента Володимира Зеленського щодо питання підключення від електроенергії КП "Вода Донбасу".

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