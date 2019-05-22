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"Поставлено крапку": Коломойський остаточно програв суди НБУ

14.6тЧитати матеріал російською

Національний банк України і ПриватБанк виграли суди у пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським компаній, через які ті хотіли зняти з себе зобов'язання за кредитами рефінансування.

Зокрема, Нікопольський феросплавний завод і кіпрська компанія Тровелко Холдінгз Лімітід вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань за рефінансуванням на суми 2,6 млрд гривень і 143 млн гривень відповідно, які НБУ видав ПриватБанку, повідомляє "НВ Бізнес".

"Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у справах №910/16 744/17, 910/16 979/17 за позовами майнових поручителів, пов’язаних із колишніми власниками ПриватБанку, за кредитами рефінансування, до НБУ та ПриватБанку про зобов’язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку на погашення заборгованості за рефінансуванням і зобов’язаннями ПриватБанку погасити заборгованість перед НБУ", – повідомили юристи регулятора.

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У НБУ зазначили, що метою зазначених позовів, яких всього було подано приблизно 30, було звільнення від відповідальності не тільки юросіб, пов'язаних із колишніми власниками банку, які передали належне їм майно в заставу, але і фінансового поручителя – Коломойського. Відповідна категорія справ розглядалася судами всіх інстанцій, починаючи з 2017 року.

"Господарський суд Києва і Київський апеляційний господарський суд спочатку задовольняли всі подібні позови і тільки після того, як Касаційний суд у складі Верховного Суду висловив правову позицію на підтримку НБУ і ПриватБанку й скасував попередні судові рішення, Північний апеляційний господарський суд також став на сторону регулятора", – підкреслили юристи.

Після цього майнові поручителі, враховуючи правові позиції апеляційного та касаційного судів, спробували оскаржити відповідні рішення, звернувшись до Великої палати Верховного Суду.

"Однак Велика палата підтримала НБУ і ПриватБанк, відмовивши в задоволенні касаційних скарг майнових поручителів, пов'язаних із колишніми власниками банку. З огляду на положення господарського процесуального законодавства правові позиції Верховного Суду є обов'язковими для судів всіх інстанцій у подібних суперечках", – додали представники регулятора.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень. У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудиторакомпанії EY.

Коломойський остаточно програв суди НБУ

Коломойський остаточно програв суди НБУ

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
ПриватБанкНБУ
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