Поставив умову: Трампа змусили піти на поступки другу Путіна

США і Китай прийшли до угоди про перемир'я в торговельній війні.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на джерела в Пекіні та Вашингтоні. Відзначається, що США не вводитимуть додаткові мита на китайські товари напередодні зустрічі американського президента Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна на полях саміту G20, який пройде на вихідних в японській Осаці.

За інформацією джерел видання, нові мита повинні були коштувати Китаю близько $300 млрд і зачепили б буквально всі статті експорту. Відстрочка їх введення стала умовою зустрічі на саміті, яку виставив китайський лідер Трампу. Раніше, втім, повідомлялося, що американська сторона загрожувала ввести їх, якщо Сі не з'явиться на G20.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін Голос Америки

Повідомляється, що деталі угоди заздалегідь включені в прес-релізи до майбутньої зустрічі Цзіньпіна і Трампа. За словами одного з джерел, рішення Трампа призупинити введення додаткових тарифів "було ціною" за проведення зустрічі в Осаці.

Невідомо, скільки триватиме перемир'я - одне з джерел назвало термін в 6 місяців, але підкреслило, що це лише прогноз, а не достовірні відомості.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита в розмірі 25% на товари з Китаю. У список потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів з боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму в 267 млрд доларів. Таким чином, з урахуванням вже діючих заходів митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня в рамках торгових переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів.

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