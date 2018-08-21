Поспіхом: українці почали масово позбуватися доларів

У липні 2018 року українці купили в банках іноземної валюти на суму, еквівалентну майже $918 млн. Водночас банки купили у громадян $1053 млн.

Як повідомляє прес-служба Національного банку України, різниця між купленою і проданою банками у громадян валютою перевищила $135 млн.

Тоді як у червні цей показник становив майже $269 млн, у травні - $350 млн, а у квітні менше $235 млн. У липні минулого року українці продали банкам на $327 млн ​​більше, ніж купили.

Обсяг купівлі валюти у липні в порівнянні з попереднім місяцем виріс на 35%, тоді як продажі - тільки на 11%. У порівнянні з липнем 2017 року купівля зросла на 82,5%, продаж - майже на 27%.

Безпосередньо доларів українці минулого місяця купили 704,5 млн, а продали - майже 787 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара у вівторок, 21 серпня, впав на 13 копійок.