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Поспіхом: українці почали масово позбуватися доларів

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У липні 2018 року українці купили в банках іноземної валюти на суму, еквівалентну майже $918 млн. Водночас банки купили у громадян $1053 млн.

Як повідомляє прес-служба Національного банку України, різниця між купленою і проданою банками у громадян валютою перевищила $135 млн.

Тоді як у червні цей показник становив майже $269 млн, у травні - $350 млн, а у квітні менше $235 млн. У липні минулого року українці продали банкам на $327 млн ​​більше, ніж купили.

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Обсяг купівлі валюти у липні в порівнянні з попереднім місяцем виріс на 35%, тоді як продажі - тільки на 11%. У порівнянні з липнем 2017 року купівля зросла на 82,5%, продаж - майже на 27%.

Безпосередньо доларів українці минулого місяця купили 704,5 млн, а продали - майже 787 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара у вівторок, 21 серпня, впав на 13 копійок.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкти
гривнядоларНБУ
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
ХОХЛЫ массово скупать Российские рубли
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