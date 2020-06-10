Посли ЄС погодилися продовжити "кримські санкції"

Посли країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії за анексію Криму ще на один рік.

Вони не прислухалися до вмовлянь Кремля послабити тиск під приводом боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомив представник України при ЄС, посол Микола Точицький в середу, 10 червня, на своїй сторінці у Twitter.

Санкції за Крим

"Єдність і солідарність ЄС зруйнували відчайдушні спроби Росії використовувати COVID-19 для скасування санкцій, запроваджених проти РФ за триваючу агресію проти України. "Кримський пакет" буде продовжений ще на рік. Вдячні нашим партнерам за їх непохитну підтримку", – написав він.

Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС і опубліковано в Офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.

#EU unity and solidarity destroyed Russia 's desperate efforts to use # COVID19 for lifting sanctions imposed on RF for ongoing aggression against Ukraine. "Crimean package" will be prolonged for another year. Grateful to our 🇪🇺 partners for their unwavering support of 🇺🇦 @EUCouncil - Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) June 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній канцлер Німеччини і друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть Крим Україні.

Також Шредер висловився за зняття санкцій з Росії під приводом допомоги їй у боротьбі з епідемією та зменшення втрат економіки від карантину.

У Європі заявили, що зняття санкцій з Росії зупинить війну на Донбасі. Там вважають, що РФ розв'язала війну просто тому, що побоюється за свою безпеку.

США продовжать політику санкцій щодо Росії, яка розв'язала війну на Донбасі. Про це стало відомо після переговорів держсекретаря США Майка Помпео з главою МЗС Дмитром Кулебою.

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