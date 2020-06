Посли ЄС погодилися продовжити "кримські санкції"

Посли країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії за анексію Криму ще на один рік.

Вони не прислухалися до вмовлянь Кремля послабити тиск під приводом боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомив представник України при ЄС, посол Микола Точицький в середу, 10 червня, на своїй сторінці у Twitter.

"Єдність і солідарність ЄС зруйнували відчайдушні спроби Росії використовувати COVID-19 для скасування санкцій, запроваджених проти РФ за триваючу агресію проти України. "Кримський пакет" буде продовжений ще на рік. Вдячні нашим партнерам за їх непохитну підтримку", – написав він.

Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС і опубліковано в Офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.

