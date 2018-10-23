"Послабити російську хватку": Меркель несподівано пішла на поступки щодо газу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала на урядовому рівні підтримати зусилля, спрямовані на відкриття доступу для американського скрапленого природного газу.
Журналіст The Wall Street Journal Боян Панчевські у своїй статті назвав це принциповою поступкою президентові США Дональду Трампу, який намагається послабити російську хватку на найбільшому в Європі енергетичному ринку.
"У цьому місяці Меркель за сніданком повідомила невеликій групі депутатів, що уряд вирішив брати участь у фінансуванні будівництва СПГ-терміналів на півночі Німеччини, яке коштуватиме 500 млн євро", — навів він інформацію, отриману від поінформованих джерел.
Зазначається, що президент США робив інтенсивні лобістські зусилля, щоб Європа купувала значні обсяги СПГ. За словами чиновників США і Німеччини, Берлін сподівається, що допуск американського газу допоможе вирішити торговельну суперечку і навіть зняти загрозу санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".
"Меркель, спілкуючись із депутатами з північного прибережного регіону Німеччини, охарактеризувала зміну своєї думки не як поразку, а як "стратегічне" рішення, яке може окупитися у довгостроковій перспективі. Експерти визнають, що відкриття енергетичного ринку не одразу ж стане економічно вигідним для Німеччини, але в підсумку може допомогти країні з диверсифікацією", — написав Панчевскі.
Автор наголошує, що інформації про те, в якому обсязі Берлін надасть підтримку і в якій формі, поки немає. Однак уряд уже вирішив прискорити розгляд заявки, і рішення, ймовірно, буде ухвалено до кінця року.
Один із аргументів, які приводять на користь угоди США, полягає у тому, що купівля американського СПГ зміцнить енергетичну безпеку Німеччини, зробивши її менш залежною від Москви.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.
Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.
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