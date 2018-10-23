МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Послабити російську хватку": Меркель несподівано пішла на поступки щодо газу

8.6тЧитати матеріал російською

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала на урядовому рівні підтримати зусилля, спрямовані на відкриття доступу для американського скрапленого природного газу.

Журналіст The Wall Street Journal Боян Панчевські у своїй статті назвав це принциповою поступкою президентові США Дональду Трампу, який намагається послабити російську хватку на найбільшому в Європі енергетичному ринку.

"У цьому місяці Меркель за сніданком повідомила невеликій групі депутатів, що уряд вирішив брати участь у фінансуванні будівництва СПГ-терміналів на півночі Німеччини, яке коштуватиме 500 млн євро", — навів він інформацію, отриману від поінформованих джерел.

Зазначається, що президент США робив інтенсивні лобістські зусилля, щоб Європа купувала значні обсяги СПГ. За словами чиновників США і Німеччини, Берлін сподівається, що допуск американського газу допоможе вирішити торговельну суперечку і навіть зняти загрозу санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Новини
''Північний потік-3'': у Росії вже заговорили про новий газопровід у Європу

"Меркель, спілкуючись із депутатами з північного прибережного регіону Німеччини, охарактеризувала зміну своєї думки не як поразку, а як "стратегічне" рішення, яке може окупитися у довгостроковій перспективі. Експерти визнають, що відкриття енергетичного ринку не одразу ж стане економічно вигідним для Німеччини, але в підсумку може допомогти країні з диверсифікацією", — написав Панчевскі.

Автор наголошує, що інформації про те, в якому обсязі Берлін надасть підтримку і в якій формі, поки немає. Однак уряд уже вирішив прискорити розгляд заявки, і рішення, ймовірно, буде ухвалено до кінця року.

Один із аргументів, які приводять на користь угоди США, полягає у тому, що купівля американського СПГ зміцнить енергетичну безпеку Німеччини, зробивши її менш залежною від Москви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Північний потік - 2
Особи
Ангела МеркельДональд Трамп
Місце
Німеччина
Об'єкти
Північний потік - 2РосіяСША
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
35
Смішно
13
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
О чем и говорили после беседы Трампа с Путиным, будет достроен СП-2, со всеми остальными мощностями это порядка 80 млрд куб. м газа, остальной спрос добьют американский СПГ. Мы свои потребности удовлетворяем, Трамп тоже в шоколаде, вышел на рынок, обещание выполнил, щелкнул по носу демократов. Правда здесь есть одно "но", в этой формуле отсутствует одна старая ГТС. Это всего лишь бизнес и ничего личного, мы же не братья, и у нас война какая-то...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Даааа, перемога за перемогой...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Все же нагнули старушку Меркель... Эта информация явно в свете недавних планов США по выделению средств на обустройство принимающей и транспортирующей инфраструктуры. Но в любом случае львиная доля газа будет идти по трубам, а значит РФ свою копеечку всегда будет иметь.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги