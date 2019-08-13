"Поскаржився Путіну": у Криму поплакалися на наслідки "русского міра"

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним поскаржився йому на "таку біду, як зростання цін".

Як повідомляють "Примечания", окупант визнав перед російським лідером, що проблема не піддається вирішенню.

Відзначається, що співрозмовники обговорили "успіхи" Криму в соціально-економічному розвитку. Аксьонов відзвітував про готовність траси "Таврида" і багатопрофільного медцентру в Сімферополі, про рекордний турпоток завдяки Кримському мосту і сімферопольському аеропорту.

Аксьонов поплакався на ціни в Криму

"Однак ще така біда, як зростання цін, поки, на жаль, не піддається вирішенню. Сподіваємося, що частково ми знімемо це питання при введенні в експлуатацію залізничної гілки Кримського мосту. Ми сподіваємося все-таки, що вантажопотік дасть нам зовсім іншу цінову політику", – поскаржився Аксьонов.

Як писав OBOZREVATEL, російський блогер Олександр Горний заявив про те, що в Крим їдуть "збіднілі" туристи, і туристичний сезон-2020 може бути ще гіршим, ніж нинішній. Причина у відкритті залізничної частини Кримського мосту, яка дозволить ще більше неспроможним туристам подорожувати на півострів.

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