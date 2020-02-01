Посилки з Китаю: чи можна заразитися коронавірусом через пошту

У експертів відсутні дані про те, що зараження коронавірусом можливе через контакт з предметами або посилками.

"Це також стосується посилок з регіонів, у яких були зареєстровані випадки зараження", – повідомила німецька поштова компанія Deutsche Post, передає InoPressa.

В Інституті Роберта Коха також відзначають, що передача вірусу через імпортовані товари малоймовірна, оскільки попередньо повинно статися зараження товару і вірус повинен залишатися активним після довгого перевезення.

"Чи залишається новий коронавірус заразним в рідкому або сухому середовищі протягом декількох днів невідомо. Поки також відсутня інформація про випадки зараження через імпортовані товари або продукти харчування", – резюмували експерти.

Нагадаємо, у Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Збудник передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

У експертів відсутні дані про те, що зараження коронавірусів можливо через контакт з предметами або посилками

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

Станом на 27 січня кількість заражених досягла 2794 осіб, загинула вже 81 людина.

За межами материкового Китаю підтвердили випадки зараження коронавірусом у Гонконзі (8 випадків), Макао (5 випадків), Таїланді (8 випадків), Австралії (5 випадків), Малайзії (4 випадки), Сінгапурі (4 випадки), Франції (3 випадки), Японії (4 випадки), Південній Кореї (4 випадки), Тайвані (5 випадків), США (5 випадків), В'єтнамі (2 випадки), Непалі (1 випадок), Канаді (1 "імовірно підтверджений" випадок) та на острові Хайнань (підтверджений 31 випадок).

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