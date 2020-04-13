Посилення покарань за підпал трави: депутати підтримали законопроєкт

Верховна Рада підтримала законопроєкт №2339, який повинен збільшити штрафи за умисний підпал трави, листя, а також за забруднення атмосферного повітря.

За це на засіданні у понеділок, 30 жовтня, проголосували 328 народних депутатів, з них – 235 від партії "Слуга народу".

Законопроєкт був розроблений головою комітету Верховної Ради з питань екологічної безпеки і природокористування, народним депутатом від фракції "Слуга народу" Олегом Бондаренко.

Відзначимо, що актуальні штрафи становлять від 340 до 1360 грн для громадян, а для посадових осіб – від 850 до 1700 грн. Уряд в свою чергу запропонував збільшити штрафи до 6 тисяч гривень.

Раніше за цей законопроєкт висловився і Президент Володимир Зеленський в одному з останніх відеозвернень. "Я вітаю збільшення штрафів за спалювання сухостійних до 6 тисяч гривень. У той же час я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", - заявив він.

Зеленський розповів, що в цьому році кількість пожеж в природних екосистемах збільшилася на 30%, а вогнем було знищено близько 20 гектарів території.

Виконуючий обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов після поїздки у Чорнобильську зону і огляду вогнищ пожежі також запропонував збільшити розмір штрафів за умисний підпал трави і листя. Він нагадав, що тільки в минулому році в Україні сталося понад 1300 пожеж, причиною яких був підпал сухої трави.

"Ми переживемо цю катастрофу, яка склалася, але дуже важливо, щоб на законодавчому рівні ті штрафи, які зараз є, були істотно підвищені. На моє переконання, і, можливо, я буду непопулярним, вони повинні збільшитися в десятки, а то і в сотні разів. Зараз штраф за незаконний підпал трави становить від 175 гривень. Як ви розумієте, 175 гривень – цей ніщо. Для статистики наведу приклад, у 2019 році було зафіксовано понад 1300 пожеж у зв'язку з підпалом сухої трави", – повідомив Фірсов.

У свою чергу, депутат України від фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко висловив думку, що за пожежами можуть стояти скоординовані дії "чорних лісорубів", які таким чином намагаються приховати наслідки незаконної вирубки.

"Виходячи з інформації, якою я володію, у мене складається стійке враження, що в Чорнобильській зоні проводяться спеціальні підпали "чорними лісорубами" для того, щоб приховати незаконну вирубку. І я, як народний депутат, буду окремо з цього приводу звертатися до правоохоронних органів", – зазначив Пушкаренко.

Як писав OBOZREVATEL :