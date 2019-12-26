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26 грудня • оновлено в 11:01
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"Порвали три баяни": прибуття першого поїзда до Криму з Москви перетворили на цирк

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Перший поїзд із Москви (Росія) прибув до окупованого Сімферополя по Кримському мосту вранці 26 грудня. Йому влаштували бурхливий прийом.

Відео та фото вакханалії, яку вчинили окупанти на вокзалі Сімферополя, потрапили в мережу. Повний шлях поїзда склав 2009 кілометрів і тривав 33 години (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрана).

На платформу зустрічати потяг зігнали десятки людей. Вони кричали "Росія!" і розмахували прапорами РФ.

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"До прибуття влаштували ціле шоу. Силачі протягли потяг завважки майже 1000 тонн. Хороший тамада. І конкурси цікаві!" – пишуть у мережі.

"Тобто це г*вно рухається повільніше, ніж 7/8 поїзд "СПб – Сімферополь" у 1999 році", "Символічно для Росії. Все пердячим паром", "Я сподіваюся, не буде новин а-ля "Десятий поїзд із Москви прибув до Сімферополя. На платформі порвали три баяни", – пишуть у мережі.

Поїзд із Москви прибув до Криму

Поїзд із Москви прибув до Криму

РИА Новости

Поїзд із Москви прибув до Криму

Поїзд із Москви прибув до Криму

РИА Новости

Поїзд із Москви прибув до Криму

Поїзд із Москви прибув до Криму

РИА Новости

Поїзд із Москви прибув до Криму

Поїзд із Москви прибув до Криму

РИА Новости

"Порвали три баяни": прибуття першого поїзда до Криму з Москви перетворили на цирк
"Порвали три баяни": прибуття першого поїзда до Криму з Москви перетворили на цирк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

  • Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

  • Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

  • 23 грудня рух поїздів по незаконно збудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

  • Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – з 21 до 24 грудня.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Крым Андрей
Крым Андрей
Не, ну конечно убогим крымчанам далеко до встречи хрюкалоидами американской баржи с углём. Но мы стараемся. Что же касаемо "2000км ехал аж 33 часа". Поинтересуйтесь, за сколько часов проходит 1200км поезд Львов-Мариуполь. Что? 29,5 часов? Да быть того не может!
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Хххлосвиньи визжат и дымятся, как вампиры при солнечном свете (Крымском мосте)
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Кастрюль бомбит. Это забавно смотрится. Ка раньше писали в бессильной злобе кастрюли бьются об стенку.Главное слово здесь- бессильная.
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