"Порвали три баяни": прибуття першого поїзда до Криму з Москви перетворили на цирк

Перший поїзд із Москви (Росія) прибув до окупованого Сімферополя по Кримському мосту вранці 26 грудня. Йому влаштували бурхливий прийом.

Відео та фото вакханалії, яку вчинили окупанти на вокзалі Сімферополя, потрапили в мережу. Повний шлях поїзда склав 2009 кілометрів і тривав 33 години (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрана).

На платформу зустрічати потяг зігнали десятки людей. Вони кричали "Росія!" і розмахували прапорами РФ.

"До прибуття влаштували ціле шоу. Силачі протягли потяг завважки майже 1000 тонн. Хороший тамада. І конкурси цікаві!" – пишуть у мережі.

"Тобто це г*вно рухається повільніше, ніж 7/8 поїзд "СПб – Сімферополь" у 1999 році", "Символічно для Росії. Все пердячим паром", "Я сподіваюся, не буде новин а-ля "Десятий поїзд із Москви прибув до Сімферополя. На платформі порвали три баяни", – пишуть у мережі.

Перший поїзд з Москви прибув до Сімферополя. Шлях зайняв 33 години, а до прибуття влаштували ціле шоу. Силачі протягли складу масою близько тисячі тонн. Хороший тамада. І конкурси цікаві! pic.twitter.com/D5xGwsIYpV - Лента.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019

Поїзд із Москви прибув до Криму РИА Новости

Поїзд із Москви прибув до Криму РИА Новости

Поїзд із Москви прибув до Криму РИА Новости

Поїзд із Москви прибув до Криму РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух поїздів по незаконно збудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – з 21 до 24 грудня.

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