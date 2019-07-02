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"Порушують угоду": Росія зухвало відповіла Чехії через авіаційний скандал

2.1тЧитати матеріал російською

Міністерство транспорту Росії відреагувало на обмеження чеської влади на польоти кількох російських авіакомпаній в Прагу.

За даними "Интерфаксу", відомство вже веде переговори з чеською авіавладою. Там розраховують, що "питання буде вирішене в найкоротші терміни".

"Ці дії чеської авіавлади порушують угоду про повітряне сполучення між нашими країнами", - зазначив співрозмовник агентства.

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Заборона на авіаперельоти

Заборона на авіаперельоти

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 2 липня "Аерофлот", "Перемога" та "Уральські авіалінії" повідомили, що змушені скасувати низку рейсів до Чехії через рішення чеської авіавлади анулювати дозволи на них.

Зокрема, "Аерофлот" скасував тільки у вівторок чотири перельоти з Москви до Праги і назад, залишивши в розкладі тільки два. "Перемога" скасувала в цей день рейси Москва - Карлові Вари, які компанія здійснює по четвергах і неділях. "Уральські авіалінії" з 2 липня призупинили перельоти між Прагою і аеропортами "Жуковський" (Москва) і "Кольцово" (Єкатеринбург).

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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Дерзко ответила! Напомнила о договоре и ведет переговоры. Спокойно, как цивилизованная страна. Но paгyлям не хватает дерзости, они бы хотели, чтобы россияне надели резиновые перчатки и напечатали портреты Земана на туалетной бумаге. Xeр, таких дикарей больше нет, одни вы!
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