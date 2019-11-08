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8 листопада • оновлено в 22:58
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Порушено 4 вимоги Зеленського: Тимошенко вказала на провали в держбюджеті-2020

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Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що в державному бюджеті України на 2020 рік не було враховано пропозиції, сформульовані в указі президента Володимира Зеленського.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 8 листопада. "Мінімальні зрушення є, але вони косметичні... Люди чекають істотних змін", – зазначила політикиня.

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Президент, як розповіла депутатка, просив від бюджету чотири речі:

  • підвищення соціальних стандартів;

  • розвитку гірських територій;

  • збільшення коштів фонду регіонального розвитку;

  • стимулювання економічного зростання.

Ці пункти, за словами лідерки партії "Батьківщина", не були виконані. Наприклад, фінанси для фонду регіонального розвитку були "урізані" на 170 млн гривень. "І це фактичні цифри", – наголосила політикиня.

"Як кореспондується бюджет, який ви подали, з фундаментальними змінами?" – запитала Тимошенко у міністра фінансів України Оксани Маркарової.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів переписав бюджет України на 2020 рік, який уже встигли прийняти у першому читанні. У проєкт не заклали ні обіцяного підвищення зарплат учителям, ні підняття прожиткового мінімуму до "фактичного рівня".

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Теми
Свобода слова Савіка Шустера Держбюджет-2020
Особи
Юлія Тимошенко Оксана Макарова Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
Економіка України бюджет
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