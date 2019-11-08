Порушено 4 вимоги Зеленського: Тимошенко вказала на провали в держбюджеті-2020

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що в державному бюджеті України на 2020 рік не було враховано пропозиції, сформульовані в указі президента Володимира Зеленського.
Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 8 листопада. "Мінімальні зрушення є, але вони косметичні... Люди чекають істотних змін", – зазначила політикиня.
Президент, як розповіла депутатка, просив від бюджету чотири речі:
підвищення соціальних стандартів;
розвитку гірських територій;
збільшення коштів фонду регіонального розвитку;
стимулювання економічного зростання.
Ці пункти, за словами лідерки партії "Батьківщина", не були виконані. Наприклад, фінанси для фонду регіонального розвитку були "урізані" на 170 млн гривень. "І це фактичні цифри", – наголосила політикиня.
"Як кореспондується бюджет, який ви подали, з фундаментальними змінами?" – запитала Тимошенко у міністра фінансів України Оксани Маркарової.
Юлія Тимошенко
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів переписав бюджет України на 2020 рік, який уже встигли прийняти у першому читанні. У проєкт не заклали ні обіцяного підвищення зарплат учителям, ні підняття прожиткового мінімуму до "фактичного рівня".
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