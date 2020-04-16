Портові збори в Україні у 2,5 рази вищі за середньосвітові – Магомедов

Портові збори в Україні у 2,5 рази вище світових, їх потрібно знижувати. Про це заявив народний депутат України Муса Магомедов у ефірі телеканалу "Україна 24".

"З огляду на те, що портові збори у 2,5 рази вищі за середньосвітові, безумовно, цю ситуацію потрібно коригувати... Я сподіваюся, що ті зміни, про які говорить міністр інфраструктури пан Криклій, про те, що буде змінюватися Адміністрація морських портів України, можливо, прийдуть люди більш професійні, які працюватимуть над ефективністю, а не над тим, як більше зібрати і при цьому не збільшити ефективність роботи портів", – сказав Магомедов.

За словами депутата, зниження портових зборів дозволить вітчизняним експортерам витримати конкуренцію на світових ринках, яка під час кризи буде посилюватися.

"Треба зовсім точно розуміти, що будь-яке збільшення собівартості, перевезення, перевалки – воно все кладеться у собівартість. І кажучи про те, що на далеких ринках доводиться воювати з безліччю конкурентів, там кожен долар втрачений – це означає втрачені обсяги", – сказав Магомедов .

Депутат вважає – портові збори необхідно знизити щонайменше на 30%, що призведе до збільшення обсягів перевалки в портах.

"Я думаю, що це компенсується збільшенням обсягів перевалки. Бо минулого року був такий експеримент, коли знизили на 20% ставки по перевалці, це був невеликий проміжок часу, так за цей час на 21% зросли обсяги", – розповів Магомедов.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України і керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаної епідемією коронавірусу.

Зі свого боку генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт заявив, що зниження портових зборів зменшить вартість продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу і підвищить конкурентоспроможність українського експорту. А президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов вважає, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.