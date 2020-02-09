Портников сказав, що розлютило Путіна після зустрічі з Лукашенком

Журналіст Віталій Портников вважає, що зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна підтвердила, що Москва буде і надалі тиснути на Мінськ.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Він також підкреслив, що Путін і Лукашенко не домовилися взагалі ні про що – ні про поглиблення інтеграції, ні про вирішення питань ціни на російські енергоносії.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що намічені на 7 лютого переговори з російським президентом Володимиром Путіним – це "момент істини" в інтеграційних і енергетичних питаннях. Зустріч російського і білоруського лідера тривала вісім годин, учасники переговорів встигли навіть зіграти в хокей. Але ніякого "моменту істини" ми не побачили... Президент Білорусі покинув Росію без будь-яких заяв, не став розмовляти з журналістами і президент Росії", – зазначив Портніков.

Він зазначив, що формула, запропонована Росією, абсолютно прозора і не сильно відрізняється від пропозицій, які Путін робить керівникам інших колишніх радянських республік.

Лукашенко і Путін

"Допомога (або в українському випадку припинення війни) в обмін на відмову від суверенітету. Лукашенко про це і чути не хоче – а Путін не хоче продовжувати поставки нафти по ціні, яка влаштовує білоруського президента", – сказано в матеріалі.

Він також вважає, що на Лукашенка продовжуватимуть чинити тиск, а він буде робити будь-які кроки, щоб відбитися і зберегти свою владу.

"Найбільш несподіваний крок, який роздратував Москву, – це запрошення, яке було відправлено державному секретарю США Майку Помпео, який не так давно відвідав Мінськ і заявив про підтримку білоруського суверенітету і готовність розвивати економічні відносини. Навіть в Кремлі було ясно, що після зустрічі з Помпео Лукашенко навряд чи приїде підписувати капітуляцію. Тому те, що для Лукашенка було "моментом істини", для Путіна виявилося нудним ритуалом. Навіть в грі в хокей було більше сенсу, ніж в президентських переговорах", – прояснив Портников.

За його словами, зустріч двох лідерів багато показала, зокрема є хороший знак і для України.

"Провал російсько-білоруської інтеграції може привести не тільки до того, що Білорусь зараз збережеться як держава, а й до того, що в майбутньому вона зможе стати демократичною європейською країною і прагнути до інтеграції в ЄС також, як до цього прагне Україна. Так, очевидно, що це не в путінських інтересах. Зате в українських", – підсумував журналіст.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Росії образилися на його зустріч з держсекретарем США Майком Помпео в Мінську. Зокрема, росіяни вважають, що йому вдалося досягти більшого співробітництва з американцями, ніж їм.

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