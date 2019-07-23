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"Портал у Європу": в мережі показали "убиту" дорогу після інспекції Зеленського

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Через тиждень після того, як президент України Володимир Зеленський проінспектував дорогу Н-11 "Миколаїв – Дніпро", її стан абсолютно не змінився, а ремонт так і не почався.

"Вчора на дорозі Н-11 "Миколаїв – Дніпро" (недалеко від Нового Бугу) я виявив у декількох місцях портал у Європу..." – повідомив Дмитро Рябченко у Facebook, опублікувавши відповідні фото.

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На початку місяця Зеленський дав прочуханки владі Миколаївщини через "убиті" дороги. Нарада з цього питання повинна була відбутися минулої п'ятниці.

Під час візиту Зеленський також зажадав від Антимонопольного комітету пояснити ситуацію з тендерами на ремонт і будівництво дорожнього полотна в області.

Раніше в мережі показували жахи траси під Кривим Рогом. Також Зеленський перевіряв, як будується південна об'їзна дорога біля Дніпра.

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Дорога Н-11 до візиту Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг було виділено понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ремонт і будівництво доріг
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Колобов Макс
Колобов Макс
Фото щадящие.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Пока одну сволочь не посадят лет на 12 - по прежнему будет такое состояние дорог
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
В Зап. Укр. дороги основные переделали,ехать можно. А на электоральном поле Зеленского живут бездельники и ждуны от власти ,всех ништяков. А в это время электорат Порошенка работает,и себе и людям ,так сказать.
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