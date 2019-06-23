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"Порожні вулиці і забиті дошками магазини": блогер показав вимерлий Донецьк

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В окупованому Донецьку місцевий житель показав на відео, як виглядає колишній мегаполіс.

З мільйона людей, які проживали в Донецьку до 2014 року, тепер в місті залишилося лише близько 350 тисяч, повідомляє портал "Восточный вариант".

На підтвердження цих слів донеччанин показав безлюдні центральні вулиці і головну площу міста, а також закриті магазини і розважальні заклади, які користувалися попитом у відвідувачів у довоєнні часи.

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Незважаючи на те, що зйомка була зроблена в понеділок, головна вулиця Донецька – вулиця Артема виглядає абсолютно порожньою, і трафік на ній практично відсутній.

"Коментатори, які писали мені: що ж ти показуєш, що людей немає? Так я ж їх в фотошопі не видаляю. Насправді їх просто немає!" – підкреслив житель Донецька.

Також порожньою виглядає на відео центральна площа Леніна і вулиці, які прилягають до неї.

Донеччанин показав безлюдні центральні вулиці і головну площу міста

Донеччанин показав безлюдні центральні вулиці і головну площу міста

"Восточный вариант"

Донеччанин показав безлюдні центральні вулиці і головну площу міста

Донеччанин показав безлюдні центральні вулиці і головну площу міста

"Восточный вариант"

Донеччанин показав безлюдні центральні вулиці і головну площу міста

Донеччанин показав безлюдні центральні вулиці і головну площу міста

"Восточный вариант"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у так званій Донецькій народній республіці пропагандисти запустили в ЗМІ новий фейк про те, що "українці миються дощовою водою, а діти не ходять до школи".

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Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини ДНР
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Украинзьке мир...
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